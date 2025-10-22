Obavijesti

Babić se oglasio nakon dugo vremena i najavio povratak u ring: 'Uskoro stižu nove vijesti'

Na vrhuncu karijere Babić je bio 2023. godine, kada se u Poljskoj borio s Różańskim za WBC-ov naslov. Nakon toga napravio je prvu dulju pauzu i tražio dvoranu u kojoj će nastaviti brusiti boksački talent

Alen Babić (35 godina, 12-2) najavio je povratak u ring. Bivši izazivač za WBC-ov pojas u bridgerweight kategoriji i jedan od najboljih hrvatskih boksača više od godinu dana nije imao meč. U posljednjem ga je nokautom u prvoj rundi pobijedio Johnny Fisher (26, 13-1). Od tada se "Savage" povukao iz javnosti, no pokazao je da ne miruje emotivnim objavom na društvenim mrežama.

"Boksačka tura po Berlinu je završena. Imao sam tri velika cilja: pronaći svoj boks, odraditi povratnički meč i pronaći trenera. Vraćam se bez meča i bez trenera jer nisam pronašao ono najvažnije. Petnaest godina živim i dišem za boks – moju prvu ljubav, ali i ono najteže u životu. Bez boksa osjećam se nedovoljno, ispodprosječno. Osjećaj sebe vezao sam uz najteži sport na svijetu, a rijetki će to iskusiti. Kroz sport sam izgradio sve što jesam, što nisam i sve između.

Hrvatski teškaš vraća se nakon poraza. Zakazao drugi meč u nešto više od mjesec dana...
Hrvatski teškaš vraća se nakon poraza. Zakazao drugi meč u nešto više od mjesec dana...

Sada imam predivnu i zdravu obitelj. Normalan bi čovjek sve pustio, otišao u neku dvoranu i gradio boksačku priču izvan natjecateljskog boksa... Srećom, nikad nisam bio normalan čovjek. Marla će me još mnogo puta pratiti u ring, a moja Savage army neće nestati do posljednjeg vojnika! Moje vrijeme tek dolazi, moja će kći hodati sa mnom do ringa, a moja lady Savage izgubit će glas u prvom redu. Vizija zbog koje se sve isplati... Uskoro vijest", zagonetno je poručio Riječanin.

Na vrhuncu karijere bio je 2023. godine, kada se u Poljskoj borio s Łukaszem Różańskim (39, 15-1) za WBC-ov naslov. Nakon toga napravio je prvu dulju pauzu i tražio dvoranu u kojoj će nastaviti brusiti boksački talent. Neposredno prije najveće borbe karijere razišao se s Leonardom Pijetrajem.

