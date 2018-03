'Babo Beretta' dobio je derbi Bogdanović protiv Bogdanovića

Bilo je na knap, ali Indiana Pacersi iščupali su nekako pobjedu kod jedne od najlošijih momčadi lige i ostaju u lovu na treće mjesto Istoka - samo su pobjedu iza Cleveland Cavaliersa. Bio je to, kako su ga Amerikanci najavili, "head to head" dvaju Bogdanovića u kojem je slavio naš košarkaš.

Bojan Bogdanović igra u velikoj formi, ubacio je 25 koševa uz dvije trice Kingsima i pogodio svih devet slobodnih bacanja za 36 minuta na parketu. Nakon što je sredinom ožujka imao problema sa šutom i ubacivao jednoznamenkasti broj koševa na četiri od pet utakmica u nizu, u zadnje četiri utakmice na prosjeku je od točno 22 koša. U sezoni na 14,1 koševa uz 39,7 posto šuta za tricu.

Bojan Bogdanovic (25 PTS) and Bogdan Bogdanovic (21 PTS) go head to head in Sacramento!pic.twitter.com/s1gXlSluea https://t.co/DBAC8ekq7S pic.twitter.com/EcIdJRxFeQ