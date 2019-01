Babo dao 16 koševa u pobjedi, Šarić i Bender ostali skromni...

U ponedjeljak je u NBA ligi odigrano sedam susreta. Indiana je pobijedila Atlantu 116-108, a Bojan Bogdanović igrao je 33 minute i postigao 16 koševa (šut za dva 5-9, trica 1-3, slobodna bacanja 3-3) uz četiri skoka, tri asistencije i dvije osvojene lopte.

Dario Šarić je u porazu Minnesote kod New Orleansa 114-123 na terenu proveo 16 minuta i postigao dva koša (šut za dva 1-5, trica 0-1) uz tri skoka i jednom asistencijom.

Phoenix je poražen od Golden Statea 109-132, a Dragan Bender je igrao 12 minuta. Utakmicu je završio s tri koša (šut za dva 1-2, trica 0-1, slobodna bacanja 1-2) uz tri skoka, dvije asistencije, jednom osvojenom loptom i jednom blokadom. Warriorse su predvodili Steph Curry s 34 poena i Kevin Durant s 25 poena.

Steph Curry (34 PTS, 5 3PM) & Kevin Durant (25 PTS) pace the @warriors win on the road in Phoenix! #DubNation 132 #TimeToRise 109 Klay Thompson: 15 PTS Jordan Bell: 10 PTS, 5-5 FGM pic.twitter.com/H51P7k8R62

James Harden je s 43 poena i 13 asistencija predvodio Houston do pobjede 113-101 nad Memphisom, a u povijest NBA lige se upisao kao prvi igrač koji je osam uzastopnih utakmica završio s 35+ koševa i 5+ asistencija.

James Harden becomes the first player in @NBAHistory to record 8 consecutive games of 35+ points, 5+ assists! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/rKjlmKKtWb