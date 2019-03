Babo dao 18, ali nije išlo protiv Embiida, Šarić imao 11 poena

New York Knicksi nisu bili zahtjevan protivnik Minnesoti koja je i bez najboljih igrača pobijedila 103-92. Nisu igrali Karl-Anthony Towns i Andrew Wiggins, ali zato jest Dario Šarić koji je u 21 minuti na parketu zabio 11 poena uz četiri skoka, dva dodavanja i jednu osvojenu loptu. Marija Hezonje nije bilo kod New Yorka već šesto utakmicu zaredom.

Dragan Bender je još jednom krenuo u prvoj petorci Phoenix Sunsa koji je nakon gotovo pet godina uspio pobijediti Golden State Warriorse. Phoenix je slavio sa 115-111, a Bender je u 15 minuta na terenu dao dva poena, imao šest skokova i jednu blokadu. Devin Booker bio je najraspoloženiji, utakmicu je završio s 37 koševa. Warriorsima nije bilo dovoljno 28 poena Klaya Thompsona i 25 koliko je ubacio Kevin Durant.

The @Suns battle back from 16 down to make it a one-point game at half on @NBATV!#TimeToRise 56#DubNation 57



Deandre Ayton: 12 PTS, 6 REB

Klay Thompson: 19 PTS

Kevin Durant: 14 PTS

Devin Booker: 11 PTS, 6 AST pic.twitter.com/OROz0G5ktm