Babo izabrao broj u Jazzerima: Došao sam ovdje ostaviti trag

Bojan Bogdanović (30) nedavno je potpisao za Utah Jazz, a u ponedjeljak je službeno predstavljen.

Najbolji hrvatski košarkaš dobio je "nemoralnu ponudu", Babo će za sljedeće četiri sezone inkasirati čak 73 milijuna dolara. Bojan Bogdanović tako će do daljnjega igrati za 18,25 milijuna USD po sezoni. I tako postati najskuplji hrvatski sportaš u povijesti, nitko nikada nije u sportskoj karijeri zaradio kao Bogdanović.

No, što odlazak u Utah Jazz znači za samog igrača? Bojan Bogdanović odlazi u momčad koja već u svojim redovima ima Donovana Mitchella, Rudyja Goberta i Mikea Conleyja, tri izvrsna i dokazana NBA igrača. Mike Conley će biti programirana "jedinica", Mitchell i Bogdanović će puniti pozicije "dva i tri", dok će pod košem vladati Rudy Gobert, najbolji defenzivac NBA lige.

📹| “I love to play, I love to compete—no matter if it’s practice or a game.” Get to know more about Bojan in this sit-down with @aaronfalk ⤵️ pic.twitter.com/zZ63erBH8U

Svoje razočaranje zbog odlaska Bojana Bogdanovića u Utah Jazz nije skrivala niti legenda Indiana Pacersa Reggie Miller.

- Uh, ovo je veliki gubitak za Indianu. Kada se ozlijedio Victor Oladipo, Pacersi su postali Bojanova momčad. On je vukao, on je igrao čudesno, fantastično šutirao trice i cijelo vrijeme bio čovjek odluke. Da, Bogdanović je bio nezamjenjiv igrač Indiane, mislim kako je ovo veliki gubitak za ovu momčad - rekao je Miller.

Bogdanović je na svečanosti u Las Vegasu pozirao s brojem 44. To je broj koji ga prati kroz NBA ligu i dio je njegovog identiteta. Uz njega je predstavljen i Mike Conley koji je uzeo broj 10.

"When you have opportunity to add players of this caliber, let alone their character ... we're going to go for it." -Justin Zanik