Vodeći sastav američke profesionalne košarkaške NBA lige Utah Jazz ostvario je 117-109 pobjedu na teškom gostovanju kod Boston Celticsa, a hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović je za 28:53 minuta provedenih u igri postigao 12 koševa uz šest skokova i dvije asistencije.

Bogdanović nije imao dobru šutersku večer pogodivši samo tri od devet pokušaja iz igre, za dva je šutirao 2-4, a za tricu 1-5, no pogodio je svih pet slobodnih bacanja.

Jazz su do nove, 29. pobjede u sezoni predvodili Donovan Mitchell sa 21 i Jordan Clarkson sa 20 pogodaka, dok je Rudy Gobert upisao 16 poena i 12 skokova. Kod Celticsa najbolji su bili Jayson Tatum sa 29 i Jaylen Brown sa 28 ubačaja.

Utah je i dalje vodeći u Zapadnoj konferenciji, kao i čitavoj ligi s omjerom 29-10, dok je Boston šesti na Istoku sa 20-19.

Branitelji naslova Los Angeles Lakersi ostvarili su treći uzastopnu pobjedu svladavši kao domaćini posljednji sastav lige Minnesota Timberwolvese sa 137-121, a LeBron James ostvario je drugi uzastopni "triple-double" sa 25 koševa i po 12 skokova i asistencija. Bio je to 99. "triple-double" u karijeri za Jamesa, a stigao je samo večer nakon 98. kojega je ostvario protiv Golden State Warriorsa. Za prvake je Montrezl Harrell dodao 25 poena s klupe, dok Wolvesima nije bilo dovoljno po 29 ubačaja Karl-Anthonyja Townsa i Anthonyja Edwardsa.

Lakersi su sa 27-13 treći na Zapadu, dok su Wolvesi sa 9-31 na samom dnu.

Vodeći sastav Istoka Philadelphia 76-ersi ostvarili su šestu uzastopnu pobjedu svladavši na svom terenu New York Knickse sa 99-96 do koje su stigli serijom 26-12 u četvrtoj četvrtini. U izostanku Joela Embiida, koji izbiva zbog ozljede koljena, Sixerse su do pobjede vodili Tobias Harris sa 30 i Seth Curry sa 20 poena, dok je Ben Simmons uz 16 pogodaka dodao 13 skokova i sedam asistencija.

Kod Knicksa, koji su drugu večer zaredom izgubili u napetoj završnici od momčadi s vrha Istoka, u ponedjeljak su izgubili od Brooklyn Netsa, najbolji su bili Julius Randle sa 19 ubačaja, 15 skokova i osam asistencija te RJ Barrett sa 17 poena, a "tragičar" je ispao Reggie Bullock koji je kod rezultata 97-94 osam sekundi prije kraja prilikom pokušaja trice za poravnanje stao na aut-liniju i izgubio loptu.

Sixersi su s omjerom 28-12 i dalje na čelu Istoka, dok su Knicksi pali na osmo mjesto sa 20-21.

Lanjski finalisti Miami Heat petom pobjedom zaredom, 113-98 domaćim uspjehom protiv Cleveland Cavaliersa, učvrstili su se na četvrtom mjestu Istoka. Odličan je bio Jimmy Butler sa 28 koševa i 12 skokova, dok je kod Cavsa, koji su izgubili četvrti put zaredom, najefikasniji bio Collin Sexton sa 21 pogotkom.

Portland je u fantastičnoj utakmici i neizvjesnoj završnici srušio Pelicanse 125-124, a briljantnu utakmicu odigrao je izvanredni Damian Lillard. Zabio je čak 50 poena uz šest skokova i deset asistencija, a utakmicu je riješio sekundu prije kraja utakmice kada je zabio dva slobodna bacanja te Pelicansi više nisu imali dovoljno vremena za povratak.

Opet je Lillard oduševio sa svojom prepoznatljivom hladnokrvnošću, ali i ovaj put s preciznošću. Imao je tek 20 šuteva od čega je 13 pogodio, tricu je imao 6-13, a uz to je zabio svih 18 slobodnih bacanja.

Kod Pelicansa su najbolji bili već tradicionalno Ingram s 30 koševa te Zion Williamson koji je zabio 28 uz osam asistencija.