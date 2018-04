Babo srušio prvake: Utrpao im je 28 uz gotovo savršen šut...

Bojan Bogdanović odigrao je fantastičnu utakmicu i odveo svoju Indianu na domaćem terenu do velike pobjede protiv prvaka Golden Statea 126-106. Babo je drugoplasiranoj momčadi Zapada utrpao 28 koševa uz odličan šut iz igre (11/13), a posebno je bio dojmljiv na šutu za tri poena. Od sedam upućenih Babo je pogodio šest trica te tome dodao i tri skoka, dvije asistencije, jednu blokadu i jednu ukradenu loptu. Savršen učinak za 30 minuta na parketu.

Odlično ga je pratio i Victor Oladipo s 21 košem, šest skokova i sedam asistencija, 16 je zabio Young, 15 Collison za 47 pobjedu Indiane i potvrdu petog mjesta Istoka. Nastave li ovako, mogu se uključiti i u borbu za više pozicije jer im Sixersi, koji su u najboljoj formi u cijelom NBA-u, bježe jednu pobjedu uz utakmicu manje, a Cavaliersi dvije pobjede na trećem mjestu.

Kod Warriorsas najbolji je u izostanku Curryja bio Kevin Durant s 27 koševa, pet skokova i sedam asistencija, a pratili su ga Klay Thompson sa 16 te Quinn Cook s 12 koševa.

Igrali su noćas i Cavaliersi i to protiv bivše Bogdanovićeve momčadi. Pobijedili su Wizardse 119-115 uz 33 koša, devet skokova i 14 asistencija nevjerojatnog LeBrona Jamesa. Uz njega još je pet košarkaša bilo dvocifreno, najviše Green koji je zabio 21. Ovom pobjedom Cavsi bježe Sixersima na trećem mjestu, no Šarićeva momčad ima utakmicu manje i večeras će ugostiti upravo LeBrona i društvo u izravnoj borbi za treće mjesto Istoka. Dario bi se trebao vratiti u momčad, no Philadelphia će i dalje biti bez sjajnog Embiida. Pobijede li Sixersi mogli bi uskoro i prestići Cavse, a to će onda značiti da bi prema sadašnjem stanju tablice na Istoku Indiana u prvom kolu igrala protiv LeBrona i društva. Kako god, jako je zanimljivo na Istoku.

Od ostalih utakmica treba posebno istaknuti pobjedu Houstona protiv Portlanda 96-94 uz pobjednički koš Chrisa Paula gotovo sa zvukom sirene. Netsi su dobili Buckse 119-111, Jazz Clipperse 117-95, a Nuggetsi Timberwolvese 100-96 uz 16 koševa, 14 skokova i devet asistencija Jokića.