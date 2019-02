Babo trpa, Detroit je zdrobio Denvera, Harden 'nenormalan'

Na NBA parketima sinoć je odigrano šest utakmica, trebala su istrčati dvojica hrvatskih košarkaša, ali Bender je ostao na klupi protiv Rocketsa, Bogdanović opet rešetao u svom stilu u Louisiani, prvo ime večeri bio je naravno Harden koji nastavlja sa 'nenormalnim' šuterskim učinkom, a Pistonsi su zdrobili Denver s 26 razlike...

Babi i Pacersima triler u Louisiani

Indiana je bila na jugu, u New Orleansu, a Pelicansi su doček morali prirediti bez pola momčadi. Igrali su bez čak petorice uključujući mega-zvijezdu Anthonyja Davisa koji je jasno izrazio želju za odlaskom i neće igrati sve dok ne istekne prijelazni rok, za dva dana (s time da nije isključeno da mu se dogodi 'situacija Perišić).

Anthony Davis cleared to practice, return to game action still uncertain https://t.co/sbXgIqOcaJ pic.twitter.com/8rw2oziKnZ — theScore NBA (@theScoreNBA) February 5, 2019

Domaći su dvije sekunde prije kraja kod 106:109 imali dva slobodna, prvo zabili, a drugo namjerno promašili da izbore produžetke, ali plan im nije uspio i Indiana je trijumfalno otišla iz New Orleansa - 109:107

Bojan Bogdanović igrao je 33 minute, upisao 14 poena (šut ne posebno dobar: 4-12, trica 3-5, slobodna bacanja 3-5) uz 4 skoka, 1 asistenciju i 3 izgubljene lopte. I kad mu ruka nije najmirnija 'Babo' je igrač za lagano 'dvoznamenkastu utakmicu'.

'Brada' udara i ne staje

James Harden i Rocketsi došli su u Arizonu, bez puno brige i problema riješili Sunse (118:110), a 'Brada' Harden je i dalje u nevjerojatnoj formi: 44 poena (27. uzastopna tekma s +30), 8 skokova i 6 asistencija.

Trener Phoenixa Igor Kokoškov Draganu Benderu nije dao ni sekundu na parketu Talking Stick Resort arene.

Šok u Motor Cityu

Jedna od četiri najbolje momčadi lige, Denver Nuggets, sinoć su bili u Detroitu. Istina, bez trojice iznimno važnih igrača (Milsap, Harris i Murray), ali vjerojatno ni sami nisu očekivali gaženje kakvo su doživjeli u Motor Cityu - 129:103 za Pistonse!

41 double-doubles for the big man this year.@AndreDrummond is our Player of the Game presented by @Jeep pic.twitter.com/HZpaokqFqG — Detroit Pistons (@DetroitPistons) February 5, 2019

U drugoj četvrtini Detroit je goste pomeo sa 15 razlike, a i zadnja je bila lagano igranje s Nuggetsima (32:20). Prvo ime: Andre Drummond (27 poena, 12 skokova) sa sjajnom trećom četvrtinom u kojoj je All Staru Nikoli Jokiću zabio 14 poena. Kod Denvera, Jokić (15, 11, 6), Plumlee 15 poena i 11 skokova, a Lyles 20 poena. Premalo, nedovoljno za momčad koju Dwane Casey pokušava oblikovati u stroj nalik svom nekadašnjem timu, Torontu.

D'Angelo je All Star

Noćas se igra osam utakmica, a od sinoć je poznato tko će igrati na All Staru umjesto ozlijeđenog Oladipa: svoj prvi All Star poziv dobio je play-maker Brooklyn Netsa D'Angelo Russell koji ove sezone briljira sa prosjekom od 19.7 poena, 44% šuta i 6.5 asistencija.

This is only the beginning for D'Angelo Russell. 🔥#Nets pic.twitter.com/vgagrC3Zv5 — Nets Nation (@BKNNets_Nation) February 1, 2019

Rezultati

New Orleans-Indiana 107:109

Detroit-Denver 129:103

Washington-Atlanta 129:137

Brooklyn-Milwaukee 94:113

Phoenix-Houston 110:118

Sacramento-San Antonio 127:112