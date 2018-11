Babo zabio 16 u pobjedi nad Bostonom, Zubac zabio devet...

Lijepa pobjeda za Indianu protiv zahuktalog Bostona. Slavio je klub Bojana Bogdanovića sa 102-101 na domaćem parketu, a hrvatski je reprezentativac ubacio 16 poena. Babo je iz igre šutirao 6-11, a za tricu 2-5, a dodao je i tri asistencije.

Titula junaka dana ipak pripada Victoru Oladipu koji je zabio tricu tri sekunde prije kraja za konačan rezultat. Oladipo je zabio 24 poena, a kod Bostona su najbolji bili Marcus Morris s 23 i Kyrie Irving s 18 poena.

THE GAME-WINNER! 😱 Victor Oladipo scores 24 PTS with 12 REB to give the @Pacers the 102-101 victory on @NBATV ! pic.twitter.com/WPv09kCN7x

Cleveland nastavlja slobodni pad. Svladali su ih i Charlotte Hornets sa 126-94. Hrvatski centar Ante Žižić zabio je dva poena uz šut 1-2, a skupio je i dva skoka u nešto više od četiri minute igre. Hornetse je vukao Lamb s 19 poena, a solidan je bio i Kemba Walker s 18 ubačaja. Kod Cleveland se istaknuo J.R.Smith s 14 poena i četiri asistencije te ponovno Jordan Clarkson, ali nedovoljno za ikakav konkretniji rezultat.

Atlanta Hawksi su svladali Miami Heat sa 123-118. Kod Miamija je najbolji bio Richardson s 32 poena, a kod Atlante Trae Young s 24 poena i čak 15 asistencija. Još jedna sjajna utakmica za mladog (20) Younga.

Houston Rocketsi su u gostima odnijeli bodove protiv Chicago Bullsa. Rocketse je vukao James Harden s 25 koševa i sedam asistencija uz šut 7-17 iz igre (5-12 za tricu), a Carmelo Anthony je zabio 17 (1-7 za tri poena). Chicagu nije pomogao ni 21 ubačaj Zacha LaVinea.

San Antonio Spursi su u susretu protiv New Orleans Pellicansa ogolili sve slabosti te momčadi. Pellicansi su stigli do petog uzastopnog poraza, a pokopao ih je DeMar DeRozan s 26 ubačaja 109-95). Kod Pellicansa je solidan bio Jrue Holliday s 29 koševa. Pellicansi su novim porazom na 11. mjestu Zapada, a Spursi su s četvrtom uzastopnom pobjedom došli na treće mjesto zapadne konferencije.

Denver Nuggetsi su dobili Utah Jazz na domaćem parketu. Kod Nuggetsa su dobri bili Gary Harris s 20 koševa i Jamal Murray s 19 poena, četiri asistencije i pet skokova. Kod Utaha je najraspoloženiji bio Jae Crowder s 21 ubačajem. Denver je četvrtom uzastopnom pobjedom zadržao drugo mjesto Zapada uz omjer 8-9. Utah je još neuvjerljiv s omjerom 4-5.

Los Angeles Lakersi su u gostima dobili Portland Trail Blazers sa 110-114. Lakersi su nakon Dallasa došli do još jedne pobjede. Vukao ih je, naravno, LeBron James s 28 poena i sedam asistencija, dok su dva Portlandova superstara C.J.McCollum i Damian Lillard ubacili po 30 svaki, ali nije pomoglo. Susret je odlučio LeBron James mirnim izvođenjem slobodnih bacanja pred kraj utakmice. Vrlo dobar je bio i naš Ivica Zubac devet poena i čak osam skokova za nešto više od 19 minuta u igri.

🎥 LeBron James leads with way with 28 pts, 7 asts and 5 rebs in the Lakers 114-110 win vs Portland pic.twitter.com/kutkvt8YSA