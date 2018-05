'Backstreet' Jurgen: Kuže ga je skoro istukao u svlačionici...

Jurgen Klopp. U igračkoj karijeri stoper i napadač, kao trener, karizmatik i pragmatik. Izumitelj 'heavy metal' nogometa koji zna ponekad biti brutalan za protivnike.

Pitajte, eto, Maribor i Porto, za početak. Današnja alfa i omega Liverpoola koji je najefikasnija momčad u povijesti Lige prvaka sa 48 zabijenih golova.

- Ja sam u Liverpoolu duže negoli što traje njegova trenerska karijera, a Zidane sada može osvojiti i treći puta zaredom Ligu prvaka. Možda je samo sretnik, ali ja vjerujem da je briljantan i kao trener - rekao je pedesetogodišnji Nijemac uoči finala.

Spomenuli smo, igrao je dvije 'oprečne' pozicije istovremeno. Vidite odmah da je - poseban. Uvijek je znao reći što misli i nije se libio nikakvog autoriteta.

U igračkoj karijeri najviše se proslavio igrajući za Mainz od 1990. do 2001. gdje je u 325 utakmica zabio 52 gola. Po okončanju igranja posvetio se trenerskom poslu i odmah preuzeo - Mainz.

Od 2001. do 2008. uspio ih je po prvi put u povijesti kluba uvesti u Bundesligu, a 2006. Mainz je igrao u Uefa kupu što je bio nezamisliv uspjeh.

Primijetila je to dortmundska Borussija koju je preuzeo 2008. da bi 2011. i 2012. s njima osvojio Bundesligu. Pamti i finale Lige prvaka protiv Bayerna 2013., a sada, pet godina poslije, ima novu priliku uzeti europsku krunu.

A young Jurgen Klopp at Mainz in the 90's! pic.twitter.com/wJ9UCt9xpU

Recimo, to je čovjek koji ne voli automobile. Nakon treninga vraća se kući vlakom, a ponekad ide i pješke jer, kako veli, tako razmišlja o tome što je mogao napraviti bolje.

Prije šest godina išao je na transplataciju kose kao svojevremeno Wayne Rooney, Antonio Conte i Slaven Bilić. Mnogi su mu se smijali zbog toga, kao i zbog mladenačkog izgleda gdje je podsjećao na člana nekakavog boy-banda.

'Backstreet Jurgen'.

- Da, presadio sam kosu i mislim da su rezultati prilično cool - rekao je novinarima.

Koliko je svojeglav, dokazuje i priča povezana s Hrvatima.

Naime, pokojni Josip Kuže bio je trener Jürgenu Kloppu od srpnja 1992. do listopada 1994. godine u Mainzu. U tom razdoblju u istom je klubu igrao i Vlado Kasalo.

- Nakon jedne loše utakmice svi smo u svlačionici bili utučeni. Kuže nam je nešto govorio, svi smo slušali, a Klopp je ustao i odlučio nešto odgovoriti Kužeu. Ne sjećam se točno što mu je rekao. Iste sekunde Kuže se toliko razljutio da je uhvatio Kloppa za ovratnik i ‘zakucao’ ga uza zid. Nikad ga nisam vidio tako ljutog. Klopp je jedini čovjek koji ga je uspio razljutiti - prisjetio se Kasalo.

Pokojni Kuže u mnogočemu je utjecao na rad i razvoj danas jednog od najpopularnijih svjetskih trenera.

- Ljudi to vjerojatno ne znaju, ali sve što sad igra Kloppova Borussia ‘ukradeno’ je od našeg Josipa Kužea! Tko je tad gledao Mainz, vrlo će lako primijetiti sličnost s ovom moćnom Borussijom - kaže Vlado Kasalo i nastavlja:

- Klopp je preslikao igru, akcije, prekide... Sve je upijao od Kužea, radio skice i crtao. Danas sve to radi s Borussijom. Uostalom, njegov pomoćni trener je Željko Buvač, koji je također igrao u Mainzu. On i Klopp dobro kopiraju Kužea.

Jurgen Klopp showing respect at Anfield , as his Dortmund team are well beaten by a young & exciting Liverpool team. pic.twitter.com/hKxMm8ZxIQ