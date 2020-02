Bahato slavio gol, dobio crveni za B ekipu: Ne igra El Clasico!

U porazu protiv Sociedada (3-4) zabio je zadnji gol za prvu momčad Real Madrida, a onda je 'nestao s mape'. Zidane ga je držao na klupi pa ga je poslao u drugu momčad, a sad kad je opet silom prilika trebao dobiti priliku, neće moći igrati jer je zbog gluposti dobio crveni karton na utakmici Realove druge momčadi protiv SS Reyesa (2-0).

Mladi Rodrygo (19) zabio je krasan gol za 2-0 u 87. minuti utakmice te ga bizarno odlučio proslaviti digavši ruke ispred protivničkog golmana. Iako je golman Reyesa prvi provocirao, Brazilac je za to dobio žuti karton, a imao je nešto i za poručiti protivničkim igračima kad su ga opkolili te mu je sudac dao i drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton.

Eden Hazard (29) ozlijedio se u porazu protiv Leganesa (1-0) te je to trebala biti prilika za mladog Brazilca da nastupi u El Clasicu. No, to neće moći napraviti jer su pravila takva da ako se dobije crveni karton za drugu momčad, ne može se nastupiti ni u dresu prve momčadi.

No, možda će Rodrygo zaigrati u Ligi prvaka protiv Manchester Cityja u srijedu. Ili će mu Zidane održati lekciju zbog gluposti pa ga još jednom ostaviti na tribinama.