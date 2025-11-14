Obavijesti

Sport

Komentari 1
NAPADAČKI ADUT

Od pretpoziva do prvijenca i suza: 'Sve se odvilo jako brzo'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Od pretpoziva do prvijenca i suza: 'Sve se odvilo jako brzo'
3
Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Petar Musa nakon prvijenca protiv Farskih Otoka i plasmana na SP: U četvrtak sam sletio u Hrvatsku, u petak sam dobio poziv. Sve se odvilo jako brzo, hvala izborniku i stručnom stožeru

Petar Musa proživio je bajkovitih nekoliko dana. Prvotno je dobio pretpoziv za reprezentativno okupljanje u studenom, ali ozljedom Ante Budimira otvorila mu se prilika i protiv Farskih Otoka je startao od prve minute. Iskoristio je šansu i zabio prvijenac za reprezentaciju! 

Gol Muse pogledajte OVDJE

- Presretan sam zbog prolaska na SP i još sretniji zbog pobjede pred našim navijačima. U četvrtak sam sletio u Hrvatsku, u petak sam dobio poziv. Sve se odvilo jako brzo, hvala izborniku i stručnom stožeru - rekao je nakon utakmice za Novu TV.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zanimljivo, Musa nije bio član reprezentacije još od rujna 2023., a u porazu od Walesa (2-1) posljednji je put nastupio za Hrvatsku. 

Ipak, golom protiv Farana nametnuo se kao realna opcija za SP, a pitali su ga i što se promijenilo u ove dvije godine. 

- Imam puno bolju minutažu u klubu i važniju ulogu. Danas me nagradilo, ali najvažniji je rezultat.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Prije samog gola Musa nije bio previše vidljiv. U 74 minute na travnjaku jednom je pucao (i zabio), ostvario 10/14 točnih dodavanja, 17 dodira s loptom, četiri je lopte izgubio, a dobio je četiri duela od šest u kojima se našao. 

Ipak, upravo je njegov gol preokrenuo rezultat i pogurao Hrvatsku prema Svjetskom prvenstvu. A tko zna, možda će naš ždrijeb smjestiti u skupinu koja se igra i u Dallasu - Musinom gradu! 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO 'Draga, pakiraj kofere': Real prodaje tinejdžera, a s njim se seli i pet godina starija žena
VJENČANI PAR

FOTO 'Draga, pakiraj kofere': Real prodaje tinejdžera, a s njim se seli i pet godina starija žena

Endrick je u Real Madrid stigao u ljeto 2024., kad je napunio 18 godina. U srpnju je stupio u brak s pet godina starijom djevojkom Gabriely Mirandom nakon skoro dvije godine veze. Par ne mari za kritike i često si izjavljuje ljubav na društvenim mrežama
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru
SPORTSKI PAR

FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru

Luca Vildoza i Milica Tasić zajedno su već više od dvije godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Sada se argentinski košarkaš odlučio promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje, u čemu ga je podržala partnerica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025