Od pretpoziva do prvijenca i suza: 'Sve se odvilo jako brzo'

Petar Musa proživio je bajkovitih nekoliko dana. Prvotno je dobio pretpoziv za reprezentativno okupljanje u studenom, ali ozljedom Ante Budimira otvorila mu se prilika i protiv Farskih Otoka je startao od prve minute. Iskoristio je šansu i zabio prvijenac za reprezentaciju!

Gol Muse pogledajte OVDJE

- Presretan sam zbog prolaska na SP i još sretniji zbog pobjede pred našim navijačima. U četvrtak sam sletio u Hrvatsku, u petak sam dobio poziv. Sve se odvilo jako brzo, hvala izborniku i stručnom stožeru - rekao je nakon utakmice za Novu TV.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zanimljivo, Musa nije bio član reprezentacije još od rujna 2023., a u porazu od Walesa (2-1) posljednji je put nastupio za Hrvatsku.

Ipak, golom protiv Farana nametnuo se kao realna opcija za SP, a pitali su ga i što se promijenilo u ove dvije godine.

- Imam puno bolju minutažu u klubu i važniju ulogu. Danas me nagradilo, ali najvažniji je rezultat.

Prije samog gola Musa nije bio previše vidljiv. U 74 minute na travnjaku jednom je pucao (i zabio), ostvario 10/14 točnih dodavanja, 17 dodira s loptom, četiri je lopte izgubio, a dobio je četiri duela od šest u kojima se našao.

Ipak, upravo je njegov gol preokrenuo rezultat i pogurao Hrvatsku prema Svjetskom prvenstvu. A tko zna, možda će naš ždrijeb smjestiti u skupinu koja se igra i u Dallasu - Musinom gradu!