Baka Slišković: Posjetio sam 'vatrene'. Gvardiol mi je otkrio što ga još muči kod oporavka...

Meni je najvažnije bilo čuti da je Joško optimističan, kako po pitanju njegovog zdravstvenog stanja i oporavka, tako i po pitanju onoga što on i reprezentacija očekuju od predstojećeg Svjetskog prvenstva, kazao nam je legendarni Blaž Slišković (67), koji je posjetio reprezentativce Hrvatske na pripremama.

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'Joško još nije vratio stabilnost u gležnju'

Sliškovića i Gvardiola dijeli velika razlika u godinama, ali ih spaja jedan modni brend, čiji su obojica promotori, kao i ljubav prema nogometu te nogometne kvalitete. Baka je bio virtuoz kojeg se sjećaju starije generacije, igrač za kojeg je jedan Zinedine Zidane kazao da mu je bio uzor u mladosti, dok je Joško idol novijih generacija, jedan od najboljih obrambenih igrača na svijetu.

- Joško je mlad, ali me na prvu oduševila njegova zrelost i ozbiljnost, kao da je u tridesetima, a ne u dvadesetim godinama života. Na njegovom mjestu mnogi bi poletjeli, ali on je ostao čvrsto na zemlji, i to ga izdvaja od ostalih - kaže nam popularni Baka i otkriva kako bi Gvardiol trebao biti spreman za početak Svjetskog prvenstva i ogled s Englezima:

- Ozljeda je bila ozbiljna, ali kazao mi je da je dao sve od sebe da se što prije oporavi. Još uvijek nije u potpunosti vratio stabilnost u gležnju, treba mu još neko vrijeme, ali treninzi i terapije idu po planu i trebao bi do početka prvenstva biti potpuno spreman, što je najbolja moguća vijest i za izbornika Dalića i sve nas koji navijamo za Hrvatsku.

'Engleska neće biti presudna'

Ono što je važno napomenuti je da pripremne utakmice nisu pravo mjerilo, ne samo da je izbornik Dalić dao priliku svim igračima, nego je isprobavao i neke varijante koje će koristiti na Svjetskom prvenstvu.

- Slažem se s takvim razmišljanjem izbornika, pripremne utakmice su za pripremu, a kad dođu prave stvari, kad se bude igralo za bodove, onda će se pokazati što se i kako radilo, i kako je momčad uigrana. Čak ni ta prva utakmica s Englezima neće biti presudna ni pravo mjerilo, prijašnja iskustva nas uče da Hrvatska nije s nekim velikim igrama i rezultatima startala u velika natjecanja, uvijek se ulazilo nekako "pod ručnom", ali se redovito stizalo do završnice. Što je natjecanje dalje odmicalo, momčad je djelovala stabilnije i igrala bolje, vjerujem da će tako biti i ovoga puta - kaže Slišković, koji je zadovoljan kvalitetom igračkog kadra koji izbornik Dalić ima na raspolaganju:

- Ima tu i starijih, iskusnijih igrača, od Modrića i Perišića koji su svjetski fenomeni, preko Kramarića i Kovačića, pa Pašalića i Vlašića koji su u najboljim godinama, ali ima i ovih mladih koji nose novu energiju i koji su zalog budućnosti. Pogledajte zadnju liniju s Gvardiolom, Vuškovićem, Šutalom i Stanišićem, pa dva Sučića, Baturina... Ima tu igrača koji će još deset godina nositi igru reprezentacije. Ova reprezentacija je specifična: ima iskustva, a opet se može reći i da je reprezentacija u stvaranju jer ima veliki broj mladih koji imaju kvalitetu i kapacitet da postanu nositelji. Dalić je već sada napravio veliki posao i postavio temelje reprezentacije za sljedeći ciklus.

'Uvjeren sam da možemo daleko'

Otkrio nam je Slišković i da je razgovarao s izbornikom Dalićem...

- Meni je dovoljno bilo vidjeti njegov optimizam i vjeru da će reprezentacija biti prava. Ako izbornik u to vjeruje, onda će tu vjeru prenijeti i na igrače. Napravio je sve što je znao i mogao, igrači su zdravi i spremni, a dalje kako bude. Ja sam uvjeren da mi opet možemo otići daleko, na račun igračke kvalitete, ali i na račun iskustva koje zna biti presudno na ovakvom natjecanju. Hrvatska je osvojila dvije medalje na zadnja dva Svjetska prvenstva, izbornik i igrači znaju kako ići tim putem i kako doći do cilja, a to je iskustvo koje se ne da naučiti iz knjiga ili gledanjem televizije. To moraš osjetiti na svojoj koži.

Upravo je manjak iskustva najveća prepreka za reprezentaciju Bosne i Hercegovine kojoj je Slišković bio izbornik i koju pomno promatra kako se i ona sprema za povratak na Mundijal.

- Izbornik Barbarez imao je hrabrosti posložiti mladu reprezentaciju koja je bila neopterećena prethodnim neuspjesima i s njima proći kroz kvalifikacije i baraž. Ima tu par iskusnijih poput Džeke, Katića, Radeljića... ali mladost im daje toliko potrebnu energiju. I ono što je najvažnije, ono što je krasilo i Hrvatsku otkako je Dalić preuzeo reprezentaciju, to je zajedništvo. Mladi poštuju starije, stariji poštuju mlade i to ih je odvelo do povijesnog rezultata, a ja vjerujem da ih može nositi i dalje.

'Hrvatska ima težu skupinu od BiH'

Legendarni Baka se nije želio upuštati u prognoze, ali je kazao kako vjeruje da će i jedni i drugi daleko dogurati.

- Hrvatska ima nešto težu skupinu, ali i iskustvo i kvalitetu, Bosna i Hercegovina ima lakšu skupinu i kvalitetu, ali nema iskustva. Vjerujem da će i jedni i drugi proći skupinu, to je nekakav minimalni cilj, a onda dalje sve ovisi o ždrijebu. Daj Bože da se nađu jedni protiv drugih u polufinalu, nitko sretniji od mene, ha, ha, ha... Velika je stvar da su dvije reprezentacije iz susjedstva otišle na Svjetsko prvenstvo, kamo sreće da su i drugi uspjeli. Bilo bi to dobro za nogomet, ali i za popravljanje odnosa. Ja vjerujem da će svi susjedi navijati za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, od Slovenije do Makedonije. Nema ništa prirodnije od toga...