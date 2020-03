Balada za Adelinu... 23 su joj godine tek, a mora u mirovinu

Глаза умеют говорить. Кричать от счастья или плакать. Глазами можно ободрить, с ума свести, заставить плакать. Словами можно обмануть, глазами это невозможно. Во взгляде можно утонуть, если смотреть неосторожно. #kyoto #japan #kyotojapan #счастьеесть #friends #behappy

A post shared by 𝓐𝓭𝓮𝓵𝓲𝓷𝓪 𝓢𝓸𝓽𝓷𝓲𝓴𝓸𝓿𝓪 (@adelina_sotnikova14) on Nov 22, 2019 at 9:18pm PST