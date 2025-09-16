Nadam se da će Hajduk pokazati pravo lice, a ne ono koje smo gledali u Varaždinu. Što se tiče prognoze, ja bih bio zadovoljan i s minimalnom pobjedom 1-0. Strijelac? Livaja, tko drugi, kaže bivši igrač Hajduka
Balajić: Hajduk po imenima ne zaostaje za Dinamom, a suci bi morali štititi Livaju od grubosti
Derbi je pred vratima, a navijači Hajduka i Dinama dočekuju ga razočarani porazima svojih ljubimaca proteklog vikenda. Hajduk je kiksao u Varaždinu, Dinamo još i više protiv Gorice na domaćem terenu, pa će ih u subotu na Poljudu dočekati derbi iskupljenja, i jedni i drugi moraju se vaditi za neplanirane poraze i narušenu atmosferu.
