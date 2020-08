Golf mu je draži: Bale želi ostati 'kralj' do 2022., ali ne bi igrao

Sedam je godina u Madridu, a sigurno će biti još dvije. Zadnji je gol zabio u siječnju u Kupu protiv niželigaša, a prirodno mjesto mu je postala klupa za pričuve. Gareth Bale (31) kao da je odustao od 'ozbiljnog' nogometa

<p>U posljednje je vrijeme velški reprezentativac <strong>Gareth Bale </strong>(31) najviše problema imao s dosadom i maskom za lice na klupi za pričuvne igrače. Nekad igrač koji je odlučivao utakmice, svojevremeno bio plaćen nešto više od sto milijuna eura kad je prešao iz Tottenhama u Real, danas nije ni blizu planova trenera 'kraljeva' <strong>Zinedinea Zidanea</strong>.</p><p>Francuski stručnjak istaknuo je da Bale jednostavno ne želi igrati. A i nije da je oduševljen što mora biti s momčadi, pokazao je to nekoliko puta, a posebno na slavlju osvajanja La lige gdje nije mogao 'sakriti oduševljenje'. Rekao je Zidaneu da ne bi igrao protiv Cityja, a zatim je snimljen na golfu. Naravno, Wales, golf, dugo, dugo ništa pa <strong>Real Madrid</strong> - tim redoslijedom.</p><p>Podsjetimo, Madriđani su prošle godine odbili ponudu kineskog <strong>Jiangsu Suninga</strong> prema kojoj je Bale u Kini trebao zarađivati 1,1 milijun eura tjedno što bi bila nova dimenzija za Velšanina koji je će ipak ostati među 'kraljevima' do kraja ugovora i tako u džep staviti 'sitnicu' od 66 milijuna eura, <a href="https://www.thesun.co.uk/sport/football/12350694/gareth-bale-will-stay-at-real-madrid-next-season-in-60m-stand-off-as-payback-for-failing-to-let-him-leave-last-year/" target="_blank">piše britanski The Sun</a>.</p><p>Naravno, može i ranije napustiti svlačionicu Reala, ali pod uvjetom da mu isplate cijeli ugovor. U sedam je godina zabio 105 golova za 'kraljeve' i uzeo 13 trofeja, ali s navijačima nije u dobrim odnosima. Nerado se sjeća kad ga je zvižducima sa Santiago Bernabeua ispratio cijeli stadion, a nakon toga je bio 'na tapeti' zbog famozne zastave na kojoj je pisalo 'Wales. Golf. Madrid. Tim redoslijedom'.</p><p>Nije zaboravio da ga nisu pustili u Kinu, a i smatra da zaslužuje veći respekt navijača pa svoju zadovoljštinu traži na ovakav način. Nevjerojatna brzina i famozna ljevica polako su zaboravljene, a tko zna želi li Gareth uopće više igrati klupski nogomet na vrhunskoj razini. Jer, novac sjeda na račun, a on se ni ne mora truditi...</p>