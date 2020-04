Balotelli je pozitivno lud, a kad krene Mbappe samo se pomoliš

Je li me iznenadila odluka o prekidu prvenstva? A ne znam, i je i nije. Imamo jednu zajedničku WhatsApp grupu gdje su neki suigrači proteklih dana komentirali slučaj kada se korona virusom razbolio jedan nogometaš Montpelliera, tu su već neki domaći igrači počeli pisati kako bi onda vrlo brzo mogao stići i kraj sezone, kaže nam Duje Ćaleta-Car (23).

Iza hrvatskog nogometaša su najbolji dani karijere, standardni branič Marseillea ove je sezone skupio 26 nastupa, na travnjaku proveo 2183 minute. Dapače, Ćaleta-Car je svojim igrama privukao interes brojnih velikana, a zbog situacije s korona virusom tržišna cijena mu je pala na 'samo' 20 milijuna eura. Čime je i dalje četvrti najskuplji igrač svoga kluba.

- Svi smo ipak nekako očekivali da će se prvenstvo nastaviti. Ali, onda je jučer u tu grupu stigla obavijest kako je sve gotovo. I kako do kraja sezone nema nogometa. Struka je procijenila da je to najbolje, vjerojatno se u Francuskoj pribojavaju tog drugog vala korona virusa, pa nitko ne želi riskirati sa zdravljem ljudi - priča Duje Ćaleta-Car, pa nastavlja:

- Dolazim li sada u Hrvatsku? Ma ništa se ne zna, pitao sam klupskog team-menadžera kakva je situacija, sve ću znati kroz par dana. Jučer nam je i trener poslao poruku kako je prvenstvo gotovo, a sljedeće sezone ćemo igrati Ligu prvaka. Drugo se ništa ne zna, francuski prvoligaši se moraju skupiti, pa vidjeti što i kako dalje. Možda ćemo još malo trenirati u lipnju, pa tek onda ići na odmor. Čuo sam se s Lovrom Kalinićem i Tomom Bašićem, slično je i s njima, niti njih dvojica još ništa ne znaju.

Već prije je odgođeno i Europsko prvenstvo, tako da bi ovoga ljeta mogli imati malo dulji godišnji odmor...

- Haha, da. Ma dugo smo već bez nogometa, a ne znamo ni kada će se cijela situacija vratiti u normalu. Mislim da nijedan profesionalni nogometaš od svoje 5-6 godine nije toliko vremena proveo bez nogometa. Čudno je to, fali nam nogomet, ali smo nemoćni. Možemo se samo nadati da će to sve što brže i bezbolnije proći, pa da će se život ubrzo vratiti u normalu.

Kako vi, u ovoj situaciji s korona virusom, provodite dane u Marseilleu?

- Treniram koliko mogu. Imam doma teretanu, odem ponekad i trčati van. Ovdje živim s djevojkom, gledamo serije i filmove, učimo jezik, a počeo sam igrati i PlayStation iako nikada nisam bio ljubitelj tih video-igara. Malo i kuham, učim raditi neka nova jela.

Žalite li što ovoga ljeta neće biti Europskog prvenstva?

- I da i ne. Žalim jer sam bio u jako dobroj formi, igrao sam gotovo sve utakmice sezone, osjećao se jako dobro i nisam imao nikakvih ozljeda. U drugu ruku, ne žalim jer trebamo misliti na zdravlje svih ljudi i biti svjesni cjelokupne situacije. Vjerujem da će sljedećeg ljeta stanje biti puno bolje, pa ćemo onda još jednom svi moći uživati u Europskom prvenstvu. I nadam se, novim uspješnim rezultatima naše reprezentacije.

Kakva će po vama dogodine biti Hrvatska? Ključni igrači poput Luke Modrića ili Ivana Rakitića bit će godinu dana stariji, dok će mlađima poput vas, Josipa Brekala ili Nikole Vlašića dobro doći još godina dana igranja na vrhunskoj razini...

- Ma ja vjerujem da ćemo biti još bolji i kvalitetniji. Luka Modrić i Ivan Rakitić vode brigu i odlično poznaju svoja tijela, godina dana neće puno utjecati na njih. A mi mlađi ćemo biti još godinu dana iskusniji, biti moćniji i kvalitetniji. Da, siguran sam da će Hrvatska sljedeće godine izgledati još bolje.

Kako ste zadovoljni cijelom sezonom u Marseilleu?

- Ma stvarno sam prezadovoljan, sve nam se poklopilo u odnosu na sezonu prije toga, bili smo na samo 12 bodova iza vodećeg PSG-a. Stigao je novi trener Andre Villas-Boas, s njim smo svi prezadovoljni, on nas je podigao na razinu više. Stigli smo i do Lige prvaka, a kako su iza nas bili Rennes sa šest i Lille sa sedam bodova zaostatka, vjerujem da bi tu drugu poziciju zadržali i da je nastavljena sezona. Kažem, bila je ovo jako dobra sezona, a vjerujem kako će zbog Lige prvaka i Europskog prvenstva sljedeća biti još bolja. Samo da nas sve zaobiđu ozljede.

Vas se posljednjih tjedana puno 'selilo' u engleske, španjolske i talijanske klubove. Spominjali su se interesi Evertona i Lazija, bila priča kako ste čak i na radaru Manchester Uniteda. Postoji li sada kakva konkretna ponuda?

- Klubovi se raspituju, ali nema još ništa konkretno. Vidjet ćemo što donosi ovo ljeto. Liga prvaka mi je motiv više da ostanem u Marseilleu, oduvijek sam sanjao zaigrati u tom natjecanju, ali još nisam imao prilike. Uglavnom, sretan sam u Marseilleu, vidjet ćemo što će se događati. Meni su osobno sve lige petice jako zanimljive, ali bi mi bilo malo žao na ovakav se način oprostiti od Marseillea. Pogotovo kada vidim što bi mi ovdje (Ligu prvaka) donijela sljedeća sezona.

U Marseilleu svlačionicu dijelite (ili ste dijelili) i s vrlo zanimljivim nogometašima poput Dimitrija Payeta ili Marija Balotellija.

- Ma to su super, baš normalni dečki. Evo, Dimitri Payet je baš opušten, stalno sve zeza oko sebe, kraj njega je uvijek dobra zezancija, on se uvijek 'sprda' oko nečega. Čim sam došao u Marseille, prvo sam ga pitao za mišjlenje o Slavenu Biliću, a on mi je sa smiješkom odgovorio 'very, very good coach'.

A Mario Balotelli?

- Haha, on je lud na neki svoj pozitivan način. U Marseilleu je bio šest mjeseci, pa se nismo stigli toliko upoznati, ali je s njim bilo svega. Jednom se na zagrijavanju prije utakmice zaletio i s leđa rukom po glavi 'opalio' našeg kondicijskog trenera koji je također bio Talijan. Svi bi se nasmijali, kasnije je oko toga bila i zezancija u svlačionici. Sjećam se i kada je zabio gol St. Etienneu, pa je uzeo mobitel pokraj gola i udarao 'selfieje'. S njim se uvijek možete nasmijati, ali možete i o svemu ozbiljno pričati. Mi smo puno razgovarali o Premier ligi, trenerima...

OK, a koga vam je u ove dvije sezone bilo najteže čuvati?

- Ma tu nema dvojbe, ove čarobnjake iz PSG-a. Iskreno, nisam siguran jesam li ikada zaigrao protiv Neymara, uvijek bi bio ozlijeđen ili imao kartone, ali Mbappe i Cavani su nezaustavljivi. Pogotovo Mbappe, to je strašno kako on ide. Kada krene na vas, možete se samo pomoliti Bogu, nevjerojatno je kako se taj dečko izbaci, tu stvarno ne možete ništa - završio je Ćaleta-Car.