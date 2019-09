Balotellija optužili da je pušio: "Nisam! Ljubio sam raspelo..."

Mario Balotelli, danas već 29-godišnji nogometaš, od svojih je prvih nogometnih koraka gotovo pa neprestano u problemima, kontroverzama, aferama, skandalima i skandalčićima.

Šansu mu je prvi dao Jose Mourinho, prije deset godina u Interu. Od tada Balotelli je promijenio šest klubova: Man City, Milan, Liverpool, Nicu i Olympique Marseille, a od ljetos je u Bresciji.

Cigarete, a povremeno i alkohol jednostavno idu uz Balotellija kao samo jedan od 'grijeha' koje su mu spočitavali svi treneri koje je imao, uključujući i onog koji mu je najviše vjerovao, Roberta Mancinija.

'Mancio' ga je tri godine trenirao i pokušavao dovesti u red u Cityju, ali otkad je talijanski izbornik ne zove ga među Azzurre. I on je digao ruke od Balotellija.

Brescia je prošlog vikenda kod kuće poražena od Juventusa, 1-2, a u javnost je par dana kasnije izašao mutni video sa prvotnom interpretacijom kako Balotelli puši u svlačionici prije tekme.

Igrač uz kojeg se vežu desetine afera i koji stalno ponavlja 'Zašto uvijek vidite samo moje mane?' sve je demantirao jednostavnim objašnjenjem:

- Nisam pušio, nego poljubio raspelo! I to u sjećanje na tatu Francesca. To je bio njegov san, da igram za Bresciju - objasnio je Balotelli koji je rođen na Siciliji kao dijete emigranata iz Gane, a kada je imao tri godine posvojili su ga Silvia i Francesco Balotelli u svojem domu u Concesiju, pored Brescije.

Čim je napunio 18 godina uzeo je talijansko državljanstvo i izjavio: "Ja sam Talijan, osjećam se kao Talijan i uvijek ću igrati samo za Italiju".

