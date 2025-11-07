Obavijesti

Bara na Marakani dogovorio dolazak novog trenera Zvezde?

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Lisabon: Poznati na uzvratnoj utakmici između Benfice i Dinama | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ne razumijem u čemu je problem. Ako javnost želi da odem, evo, podnosim ostavku. Od sutra više neću biti trener Crvene zvezde, kazao je Milojević, trener Zvezde, kada su ga pitali odlazi li iz kluba

Poznati hrvatski nogometni menadžer Andy Bara, jedan od najcjenjenijih agenata u Europi, pojavio se u četvrtak navečer na stadionu Rajko Mitić tijekom utakmice Crvene zvezde i Lillea u četvrtom kolu Europske lige. Njegov dolazak izazvao je veliko uzbuđenje u Beogradu, budući da je upravo Bara zastupnik španjolskog trenera Alberta Riere, koji vodi Celje i ove sezone postiže iznimne rezultate u slovenskom prvenstvu.

Prema navodima srpskih medija, Bara je u Beograd doputovao zbog mogućih pregovora oko Rierina dolaska na klupu Crvene zvezde, što je potaknulo val nagađanja o promjenama u stručnom stožeru beogradskog kluba. Aktualni trener Vladan Milojević dodatno je potaknuo špekulacije kada je na konferenciji za medije emotivno reagirao na pitanja o svom statusu.

- Ne razumijem u čemu je problem. Ako javnost želi da odem, evo, podnosim ostavku. Od sutra više neću biti trener Crvene zvezde - rekao je pogođeni Milojević.

- Svi ste pisali da dolazi novi trener, da ima ugovor, a nitko me nije pitao je li to istina. Ako je problem Milojević, evo, Vladan ide - dodao je trener, naglašavajući da su napisi u medijima stvorili nepotrebne napetosti u svlačionici i klubu.

U trenutku dok se prašina oko njegovih izjava još nije ni slegla, Bara je nakon utakmice kratko razgovarao s novinarima. Na pitanje hoće li Riera preuzeti Zvezdu, hrvatski menadžer se nasmijao i odgovorio diplomatski:

- Ne znam, nadam se. Mnogo toga ovisi o Celju. Mora i Celje pristati na takvo što.

Bara je pohvalio i igru sprske momčadi, koja je slavila protiv francuskog Lillea rezultatom 1-0, čime je stigla do četiri boda u četiri kola.

