Bara na Marakani dogovorio dolazak novog trenera Zvezde?
Poznati hrvatski nogometni menadžer Andy Bara, jedan od najcjenjenijih agenata u Europi, pojavio se u četvrtak navečer na stadionu Rajko Mitić tijekom utakmice Crvene zvezde i Lillea u četvrtom kolu Europske lige. Njegov dolazak izazvao je veliko uzbuđenje u Beogradu, budući da je upravo Bara zastupnik španjolskog trenera Alberta Riere, koji vodi Celje i ove sezone postiže iznimne rezultate u slovenskom prvenstvu.
Prema navodima srpskih medija, Bara je u Beograd doputovao zbog mogućih pregovora oko Rierina dolaska na klupu Crvene zvezde, što je potaknulo val nagađanja o promjenama u stručnom stožeru beogradskog kluba. Aktualni trener Vladan Milojević dodatno je potaknuo špekulacije kada je na konferenciji za medije emotivno reagirao na pitanja o svom statusu.
- Ne razumijem u čemu je problem. Ako javnost želi da odem, evo, podnosim ostavku. Od sutra više neću biti trener Crvene zvezde - rekao je pogođeni Milojević.
- Svi ste pisali da dolazi novi trener, da ima ugovor, a nitko me nije pitao je li to istina. Ako je problem Milojević, evo, Vladan ide - dodao je trener, naglašavajući da su napisi u medijima stvorili nepotrebne napetosti u svlačionici i klubu.
U trenutku dok se prašina oko njegovih izjava još nije ni slegla, Bara je nakon utakmice kratko razgovarao s novinarima. Na pitanje hoće li Riera preuzeti Zvezdu, hrvatski menadžer se nasmijao i odgovorio diplomatski:
- Ne znam, nadam se. Mnogo toga ovisi o Celju. Mora i Celje pristati na takvo što.
Bara je pohvalio i igru sprske momčadi, koja je slavila protiv francuskog Lillea rezultatom 1-0, čime je stigla do četiri boda u četiri kola.
