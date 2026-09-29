Bara o Bjelici: Ponude za njega bile su financijski nenormalne

Ugledni hrvatski nogometni agent Andy Bara gostovao je kod Denisa Draganovića u studiju Sport Kluba uoči okršaja Španjolske i Hrvatske u Ligi nacija. Govorio je što očekuje od utakmice u Sevilli, ali o igračima koje zastupa kao i o treneru Nenadu Bjelici.

Naime, Nenad Bjelica bez angažmana je otkad je otišao iz Dinama na zimi pretprošle sezone.

- Nije lako odabrati pravi klub za njega. Ima vrhunske rezultate kao hrvatski stručnjak i naravno da ne može prihvatiti bilo što. Odbio je puno ponuda koje su bile financijski abnormalno nenormalne. On je čovjek koji razmišlja o obitelji i nije čovjek koji bi otišao negdje samo da ode. Traži ozbiljan projekt. Bio je blizu dva ili tri angažmana koja su propala u posljednji trenutak, ali to je tako u ovom poslu. Ima upita svaki dan, ali on je trener koji bira - ističe Andy Bara koji se dotaknuo i Dominika Livakovića koji je ove sezone prešao u redove Barcelone.

Foto: Peter Cziborra

- On je drugi golman i kao takav je stigao u Barcelonu. Nismo se htjeli obazirati na priče. Meni je na nivou znanstvene fantastike da netko tko nije bio tamo komentira koji će on golman biti u Barceloni. To su nagađanja koja mi nismo htjeli komentirati. On je drugi golman. Međutim, Barcelona je Barcelona. Morao se prilagoditi na sistem igre, a ta utakmica koja je igrao protiv Seville bio je zajednički dogovor. Pričekalo bi se još da je on rekao da nije spreman - dodao je Bara.

Njegov igrač Lovro Majer također je na ljeto promijenio sredinu. Iz Wolfsburga je otišao u grčki AEK gdje se nametnuo.

Leipzig: Susret Hrvatske i Italije u 3. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Nepravedno nije igrao u Wolfsburgu u ekipi koja se borila za ostanak. Imao je i ozljeda, a dok je igrao bio je jedan od tri najbolja igrača, kao što je i sad u Grčkoj. Mislim da mu je trebala ovakva promjena i da će Hrvatska imati od toga koristi u idućih par godina - drži Bara. Jedan igrač kojeg zastupa danas će biti na suprotnoj strani Hrvatske. To je Dani Olmo.

- On je bitan igrač u Španjolskoj. To se vidi po broju koji nosi u reprezentaciji, a to je broj 10. Bitan je kao igrač za taj projekt, ali kao i osoba i prijatelj. Ostvario je svoj san. Jedna filmska priča zapravo - zaključio je Bara.

