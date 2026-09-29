Obavijesti

Sport

Komentari 0
IZBIRLJIV JE

Bara o Bjelici: Ponude za njega bile su financijski nenormalne

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 2 min
Bara o Bjelici: Ponude za njega bile su financijski nenormalne
Foto: Luka Stanzl/Pixsell/
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nenad Bjelica već je jedno vrijeme bez posla, no njegov menadžer ističe da je ponuda bilo na pretek

Admiral

Ugledni hrvatski nogometni agent Andy Bara gostovao je kod Denisa Draganovića u studiju Sport Kluba uoči okršaja Španjolske i Hrvatske u Ligi nacija. Govorio je što očekuje od utakmice u Sevilli, ali o igračima koje zastupa kao i o treneru Nenadu Bjelici

Naime, Nenad Bjelica bez angažmana je otkad je otišao iz Dinama na zimi pretprošle sezone. 

- Nije lako odabrati pravi klub za njega. Ima vrhunske rezultate kao hrvatski stručnjak i naravno da ne može prihvatiti bilo što. Odbio je puno ponuda koje su bile financijski abnormalno nenormalne. On je čovjek koji razmišlja o obitelji i nije čovjek koji bi otišao negdje samo da ode. Traži ozbiljan projekt. Bio je blizu dva ili tri angažmana koja su propala u posljednji trenutak, ali to je tako u ovom poslu. Ima upita svaki dan, ali on je trener koji bira - ističe Andy Bara koji se dotaknuo i Dominika Livakovića koji je ove sezone prešao u redove Barcelone. 

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 - Group L - Croatia v Ghana
Foto: Peter Cziborra

- On je drugi golman i kao takav je stigao u Barcelonu. Nismo se htjeli obazirati na priče. Meni je na nivou znanstvene fantastike da netko tko nije bio tamo komentira koji će on golman biti u Barceloni. To su nagađanja koja mi nismo htjeli komentirati. On je drugi golman. Međutim, Barcelona je Barcelona. Morao se prilagoditi na sistem igre, a ta utakmica koja je igrao protiv Seville bio je zajednički dogovor. Pričekalo bi se još da je on rekao da nije spreman - dodao je Bara. 

Njegov igrač Lovro Majer također je na ljeto promijenio sredinu. Iz Wolfsburga je otišao u grčki AEK gdje se nametnuo. 

Leipzig: Susret Hrvatske i Italije u 3. kolu skupine B na Europskom prvenstvu
Leipzig: Susret Hrvatske i Italije u 3. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Nepravedno nije igrao u Wolfsburgu u ekipi koja se borila za ostanak. Imao je i ozljeda, a dok je igrao bio je jedan od tri najbolja igrača, kao što je i sad u Grčkoj. Mislim da mu je trebala ovakva promjena i da će Hrvatska imati od toga koristi u idućih par godina - drži Bara.  Jedan igrač kojeg zastupa danas će biti na suprotnoj strani Hrvatske. To je Dani Olmo

- On je bitan igrač u Španjolskoj. To se vidi po broju koji nosi u reprezentaciji, a to je broj 10. Bitan je kao igrač za taj projekt, ali kao i osoba i prijatelj. Ostvario je svoj san. Jedna filmska priča zapravo - zaključio je Bara. 

LaLiga - Sevilla v FC Barcelona
Foto: Marcelo del Pozo

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Belgijci su bili drugi izbor za novi Maksimir. Evo što su sve zamislili u svojem rješenju
ŠTO KAŽETE?

FOTO Belgijci su bili drugi izbor za novi Maksimir. Evo što su sve zamislili u svojem rješenju

Na natječaj je pristiglo ukupno 88 radova iz više od 20 zemalja, a drugo mjesto osvojio je belgijski studio XDGA
FOTO Dok se lome koplja oko novog Maksimira, ovako će izgledati stadion Kranjčevićeva
ZAVIRITE UNUTRA

FOTO Dok se lome koplja oko novog Maksimira, ovako će izgledati stadion Kranjčevićeva

Arhitektonski ured Sirrah projekt, koji potpisuje glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije, objavio je nove vizualizacije stadiona
VIDEO Bad Blue Boysi treniraju za obračune: Prolaznici u čudu
NEVJEROJATNO

VIDEO Bad Blue Boysi treniraju za obračune: Prolaznici u čudu

Udarci su letjeli na sve strane, sudionici su se borili jedan na jedan, a slučajni prolaznici zastajali su i u čudu promatrali što se događa.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026