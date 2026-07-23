Osim Dinama, za golmana hrvatske reprezentacije zainteresirani su i Talijani. Sportski direktor Torina Gianluca Petrachi direktno se čuje s Barom
Bara sletio u Istanbul gdje se danas održava ključan sastanak oko Livakovićeve budućnosti
Saga oko Dominika Livakovića još uvijek nije gotova, ali njezin kraj sve je bliže. Nakon što je Dinamo remizirao protiv Thuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka, sve je spremno da se operacija oko dolaska Livakovića nastavi.
U Istanbulu se danas održava ključan sastanak između Andyja Bare i čelnika Fenerbahčea. Poznati hrvatski agent sletio je u Istanbul gdje će tema sastanka biti financije i iznos za kojeg bi Fenerbahče bio spreman pustiti Livakovića u redove hrvatskog prvaka. Taj transfer 'modre' bi mogao stajati između tri ili četiri milijuna eura s uključenim bonusima. U dijelu turskih medija pojavila se informacija da Turci za njega traže 10 milijuna eura, ali u tome nema istine. Zagrebački klub nada se kako će dovesti Livakovića te da će pitanje golmana napokon biti riješeno.
Osim Dinama, za golmana hrvatske reprezentacije zainteresirani su i Talijani. Sportski direktor Torina Gianluca Petrachi direktno se čuje s Barom i pokazuje interes za situaciju. U Torinu igraju još dvojica Hrvata, Nikola Vlašić i Sandro Kulenović, koji je u Torino došao upravo iz Dinama.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+