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BLIŽI SE KRAJ?

Bara sletio u Istanbul gdje se danas održava ključan sastanak oko Livakovićeve budućnosti

Piše Mato Galić, Issa Kralj,
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Bara sletio u Istanbul gdje se danas održava ključan sastanak oko Livakovićeve budućnosti
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Foto: Čitatelj 24sata
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Osim Dinama, za golmana hrvatske reprezentacije zainteresirani su i Talijani. Sportski direktor Torina Gianluca Petrachi direktno se čuje s Barom

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Saga oko Dominika Livakovića još uvijek nije gotova, ali njezin kraj sve je bliže. Nakon što je Dinamo remizirao protiv Thuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka, sve je spremno da se operacija oko dolaska Livakovića nastavi. 

U Istanbulu se danas održava ključan sastanak između Andyja Bare i čelnika Fenerbahčea. Poznati hrvatski agent sletio je u Istanbul gdje će tema sastanka biti financije i iznos za kojeg bi Fenerbahče bio spreman pustiti Livakovića u redove hrvatskog prvaka. Taj transfer 'modre' bi mogao stajati između tri ili četiri milijuna eura s uključenim bonusima. U dijelu turskih medija pojavila se informacija da Turci za njega traže 10 milijuna eura, ali u tome nema istine. Zagrebački klub nada se kako će dovesti Livakovića te da će pitanje golmana napokon biti riješeno.

Foto: Čitatelj 24sata

Osim Dinama, za golmana hrvatske reprezentacije zainteresirani su i Talijani. Sportski direktor Torina Gianluca Petrachi direktno se čuje s Barom i pokazuje interes za situaciju. U Torinu igraju još dvojica Hrvata, Nikola Vlašić i Sandro Kulenović, koji je u Torino došao upravo iz Dinama.

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