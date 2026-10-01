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KRITIKE POBJEDNIČKOG DIZAJNA

Bara: Stavite krov na Maksimir i dobili smo isto. Igrači mi kažu da je najružniji stadion svijeta!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 3 min
Bara: Stavite krov na Maksimir i dobili smo isto. Igrači mi kažu da je najružniji stadion svijeta!
Foto: Šime Zelić, Luka Stanzl/PIXSELL, VG13 Architects
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Andy Bara popljuvao nacrt novog Maksimira: otvoren stadion bez krova i razmaka između tribina, kaže da Zagreb ne treba takvu sramotu

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Izvan stručnog ocjenjivačkog suda u međunarodnom natječaju za prvonagrađeni rad za novi Maksimir nailazi na mnoge kritike, komentirao ga je i jedan od najpoznatijih hrvatskih nogometnih menadžera Andy Bara gostujući u Podcast Inkubatoru kod novinara Filipa Brkića. Rad talijanskog dvojca iz studija VG13 upao je u oči zbog otvorenog dizajna i razmaka između tribina, što kritiziraju navijači koji ne žele biti izloženi kiši i vjetru na novom objektu.

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Foto: VG13 Architects

- Meni se ne sviđa. Stavite krov na stadion koji imate i šta ćete trošiti pare? Popravite tu jednu tribinu koja ne radi, stavite krov i dobili smo isto. Ne vidim razliku. Prvo sam mislio da je to stadion za obnovu, tek sam onda shvatio da je to nešto što treba biti novo - kazao je Bara.

Sviđa li vam se dizajn novog Maksimira?

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Arhitekti kažu kako bi taj stadion trebao osigurati prepoznatljivost Zagreba.

- Priča se da je to zagrebački stadion, žele da nas pamte. Pa onda maknite tribine, napravite livadu i svi će nas pamtiti, cijeli svijet. Reći će: "Pa to su oni što nemaju ni tribinu". Što to znači da nas pamte? Pa ne moraju nas pamtiti po tome što je ružan stadion. Pored svih stadiona koji postoje danas, gdje s krovovi zatvaraju i otvaraju, da mi imamo takav stadion? Meni se to ne sviđa. Znam da će me neki ljudi kritizirati radi toga, ali ne mogu lagati.

Otkrio je Bara i anegdotu o Maksimiru.

- Gdje god sam bio i s kojim sam god igračem pričao, kažu: "Joj, znam Maksimir, to je najružniji stadion". Svojevremeno mi je golman Thibaut Courtois u razgovoru rekao: "Znam, to je najružniji stadion koji sam vidio na svijetu". Već sam to spominjao i ranije - zaključio je.

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