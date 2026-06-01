'Barakuda' mijenja Mladost za Srbiju, dolazi kapetan Primorja

U jeku najvažnijeg dijela sezone, doigravanja prvenstva Hrvatske, u kojem će za naslov prvaka Mladost igrati protiv Jadrana, počevši od 13. lipnja u Zagrebu, na Savi i dalje rade na kadriranju momčadi za sljedeću sezone. U svlačionici "žabaca", pak, sigurno neće ostati Ivan Marcelić, podulji vremenski period ranije i u kapetanskoj ulozi u Mladosti, koji će sljedeće sezone braniti za kragujevački Radnički.

Marcelić, povratnik među "barakude", izgubio je mjesto prvoga golmana pokraj Maura Ivana Čubranića, koji je bitno podignuo formu u drugom dijelu sezone. S obzirom da ima 32 godine, Marcelić je odabrao sredinu u kojoj bi vrlo lako mogao biti prvi izbor, štoviše, ni blizina Zagreba nije zanemariva. Kad je prvi put odlazio iz Mladosti, destinacija je bila Francuska.

Brubnjak stiže

Iz Mladosti će na koncu ove sezone po drugi put otići i Konstantin Harkov, čiji će novi klub biti grčki Olympiacos. U Pirej, pak, seli i centar Luka Lončar, također po drugi put na istu adresu. Na Harkovljevo mjesto stići će budući hrvatski reprezentativac, Australac hrvatskih korijena Luke Pavillard iz Pro Recca. No, neće on biti jedino pojačanje na desnoj strani, na kojoj bi, po svemu sudeći, i dalje trebao ostati Rus s malteškom putovnicom Ivan Nagaev, s Kantride će stići kapetan Primorja Tin Brubnjak, koji je nastupao i za "barakude" na Svjetskom prvenstvu prošle godine u Singapuru. Brubnjak je dijete Primorja, ali stiglo je vrijeme za iskorak i novu stepenicu u karijeri.