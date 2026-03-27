DOZNAJEMO Barakude dobivaju pojačanje iz Australije! Igrač Pro Recca nastupat će za Hrvatsku

Nakon Xavija Garcije i Konstantina Harkova, odnosno Andreja Bjelofastova, hrvatska vaterpolska reprezentacija dobit će ukupno četvrtog naturaliziranog igrača, a trećeg ljevaka. Luke Pavillard (30), dosadašnji reprezentativac Australije i član talijanskog Pro Recca, u budućnosti bi trebao predstavljati "barakude". Riječ-dvije o tome već je nagovijestio izbornik Ivica Tucak prilikom pomlađivanja reprezentacije za skorašnji Svjetski kup, a u današnjem tempu širenja informacija ni ovoj nije trebalo puno.

Dok Garcia i Harkov nisu prije dolaska u Hrvatsku imali nikakve veze s našom domovinom, kod Pavillarda je situacija drugačija. On ima hrvatske korijene, njegova majka rodom je iz Osijeka i želja Hrvatskog vaterpolskog saveza za njime u hrvatskoj kapici nije novost, štoviše, datira još u vrijeme dok je Pavillard bio na početku profesionalne karijere, no tad se odlučio za domovinu u kojoj je i odrastao. Vaterpolsku karijeru počeo je u Perthu pa nastavio na studiju u SAD-u, na sveučilištu Južnog Pacifika u Kaliforniji.

Pavillard već neko vrijeme, također, surađuje s Hrvatima, u Pro Reccu vodi ga Sandro Sukno, koji je također odigrao ulogu u ovom "transferu". Prije Recca, u Barceloneti je radio s Elvisom Fatovićem, koji mu je bio izbornik u australskoj vrsti. Nije mu trebalo puno da ga povede u Španjolsku, gdje mu je bila prva inozemna destinacija, u tri sezone osvojio je tri naslova prvaka Španjolske, između ostalog.

Za Australiju je debitirao 2015. godine te se na zadnjim natjecanjima pretvorio u najboljeg igrača australske vrste, nakon odlaska dotad najboljeg Aarona Youngera. Primjerice, u senzacionalnoj pobjedi Australije nad Srbijom na Olimpijskim igrama u Parizu (8-3) zabio je četiri gola. Šut mu je glavni forte, ono čega svakoj reprezentaciji, pa tako i našoj, nikada dosta. Uostalom, o njegovoj kvaliteti i sposobnostima govori što je dio najtrofejnijeg i najboljeg kluba na svijetu. Pavillard nije mlad, istina, ali, primjerice, Xavi Garcia imao je 32 kad je debitirao za Hrvatsku u Rio de Janeiru 2016.

Naravno, riječ-dvije i o proceduri kad bi Australac stekao pravo nastupa za hrvatsku reprezentaciju. Budući da prema pravilima World Acquaticsa igrač, prilikom promjene sportskog državljanstva, mora provesti u zemlji za koju nastupa minimalno 12 mjeseci, to se neće dogoditi prije ljeta 2027. godine, kad je na rasporedu Svjetsko prvenstvo u Budimpešti. Drugim riječima, od sljedeće sezone Pavillardova destinacija trebala bi biti zagrebačka Mladost, a za taj će se transfer morati odreći druge godine ugovora s Pro Reccom, no u tome talijanski klub neće raditi problem. Odradi li birokracija svoje do lipnja, Ivica Tucak imao bi ga na raspolaganju već za Budimpeštu, u svakom slučaju za Olimpijske igre u Los Angelesu. Ono najvažnije, Pavillard je iskazao veliku želju da nastupa za Hrvatsku, ta je želja, jasno, obostrana.

Tucak: On je zaista jako pojačanje

- Radi se o vrhunskom, kvalitetnom igraču, koji je izrazio želju igrati za hrvatsku reprezentaciju, za momčad domovine njegove majke i djeda. Razgovori o njegovom angažmanu igranja za Hrvatsku traju već neko vrijeme. Mislim da nam profil takvog igrača treba. On ima kvalitetu pomoći nam, a takvi su nam igrači, takve kvalitete i želje igranja za Hrvatsku apsolutno dobrodošli - rekao je izbornik Tucak, prenosi HVS.

- Puno nam je u ovome pomogao i Sandro Sukno, koji je trener Pro Recca. Bili smo nedavno zajedno u Reccu, obavili prve razgovore. Do toga sigurno ne bi moglo doći bez suglasnosti i Pro Recca, te se moramo zahvaliti uistinu i Sandru i predsjedniku Pro Recca, Mauriziju Felugu budući da Pavillard ima važeći ugovor s Pro Reccom. Uvjet da Pavillard uopće može konkurirati, nastupati za Hrvatsku je onda i da dođe i živi u Hrvatskoj, u hrvatskom klubu. Tu smo uistinu došli na baš jednu prijateljsku gestu od najboljeg kluba na svijetu, od Pro Recca. Mislim da smo dobili vrhunskog igrača i još jednom napominjem, to je igračeva želja. Igrati za Hrvatsku, domovinu njegove majke, koja je rođena u Osijeku. U Pavillardu ćemo dobiti uistinu jedno jako pojačanje.