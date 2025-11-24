Barbara Matić našalila se nakon udaje za srpskog džudaša: Kaže da sam se počela više derati...

Zlatna hrvatska olimpijka, džudašica Barbara Matić (30), u listopadu je uplovila u bračne vode. Rekla je 'sudbonosno da' srpskom džudašu Filipu Đinoviću, a nedavno je gostovala za Bravo! kids emisiju u kojoj je odgovarala na pitanja mlade voditeljice Maše, koju je zanimalo gdje Barbara čuva silne medalje.

- Možda kad prođe još koja godina, kad odlučim da sam sto posto gotova s džudom, onda ću shvatiti koliko su to zapravo veliki rezultati. Nije baš za pohvalu, sve moje medalje čuvam u kutiji ispod stola. Kod roditelja su mi sve medalje bile lijepo poslagane, ali stoje u kutiji otkako sam se odselila sa sestrom. Olimpijska medalja stoji odvojeno od drugih medalja.

Jedna trenirka svugdje ju je pratila.

- Imala sam jednu trenirku u kojoj sam se zagrijavala još od kadeta do OI-ja u Tokiju. Onda sam odlučila da se neću više s time zamarati. Jednom sam plakala kada je nisam ponijela, pa sam optužila majku, a sama sam se pakirala...

Matić je zatim odgovorila što bi prije odabrala između vikenda bez treninga i romantičnog vikenda, a zatim je otkrila dojmove o braku.

- Odabrala bih romantični vikend bez treninga, to bi bila idealna kombinacija. Kako je biti u braku? Pa, isto kao i prije. Filip kaže da se malo više derem na njega, ali zeza se... Vjenčanje je, većinom, bilo kako smo zamislili. Bilo nas je strah zbog kiše, srećom, ispoštovala nas je i pala tek nakon što smo ušli u zatvoreni dio. Sve je bilo super.