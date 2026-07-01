Barbarez hladan kao led: Ameri prijete lakom pobjedom, a on poručuje da BiH igra za ponos i nove idole!
Barbarez brutalno odgovorio na ponižavajuće izjave uoči SAD-a: 'A on je? Ne znam tko je taj...'
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak (2 ujutro) igra povijesnu utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv domaćina SAD-a. Prvi je to put da su "zmajevi" prošli skupinu, a atmosferu su zaoštrile samouvjerene izjave iz američkog tabora. No izbornik Sergej Barbarez na presici u Santa Clari ostao je potpuno miran, poslavši jasan odgovor.
'Ne mogu govoriti o nekome koga ne poznajem'
Dok su američki mediji i bivši igrači poput Tima Howarda s velikim samopouzdanjem najavljivali dvoboj, Barbarez je na pitanje o takvim komentarima odgovorio u stilu koji najbolje opisuje pristup "zmajeva".
- A on je? Ne mogu govoriti o nekome koga ne poznajem - kratko je poručio, odbivši ući u polemiku.
Naglasio je kako momčadi ne treba vanjski neprijatelj jer je motivacija igranja za svoju zemlju već na vrhuncu.
- To je posljedica današnje kulture, društvenih medija. Ne tangiraju me te stvari. Mala smo država i nekada dođe do takvih stvari, ali mi nemamo problem s tim. To nam ne treba da bismo se motivirali - objasnio je.
'Našoj zemlji trebaju novi idoli'
Barbarez je umjesto toga fokus stavio na ono što je ekipi donijelo historijski uspjeh. U razgovoru za njemački Bild, otkrio je ključnu poruku koju prenosi igračima.
- Rekao sam momcima: "Našoj zemlji trebaju novi idoli". Jer bosanski nogomet godinama nije doživio mnogo dobrih trenutaka. Sada želimo nastaviti. Gladni smo nogometa - rekao je Barbarez.
Uloga autsajdera protiv domaćina nimalo ga ne brine, štoviše, vidi je kao prednost.
- Sviđa nam se uloga Davida protiv Golijata. Uvijek nam je dobro služila. Najvažnije je da uđemo s puno emocija i da uživamo u igri. Zbog ljudi u BiH isplati se dati zadnji atom snage.
Amerikanci uvjereni u laku pobjedu
S druge strane, optimizam u američkim redovima je golem. Bivši golman Tim Howard bio je iznimno izravan.
- Iskreno, bolje im je da ni ne sjedaju u avion za San Francisco jer će selekcija SAD-a uložiti sve da ih propisno razbije. Pobijedit ćemo i bit će lako - poručio je.
Njegov kolega Landon Donovan bio je nešto oprezniji, no također je prognozirao pobjedu. Kao najveću opasnost označio je Edina Džeku, ali uz opasku.
- On je pravo čudovište od igrača. Ipak ima 40 godina i ne trebamo se previše brinuti zbog njega, ali majstor je - rekao je Donovan.
*uz korištenje AI-ja
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+