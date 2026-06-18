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IZBORNIK 'ZMAJEVA'

Barbarez iskreno: 'Rezultat je previsok, ali nije zadnji vlak...'

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 4 min
Barbarez iskreno: 'Rezultat je previsok, ali nije zadnji vlak...'
Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Bosna i Hercegovina doživjela je težak poraz od Švicarske 4-1 u drugom kolu skupine B, ali izbornik Sergej Barbarez smatra da rezultat ne odražava tijek utakmice

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Bosna i Hercegovina u drugom je kolu Svjetskog prvenstva izgubila je od Švicarske 4-1, a utakmica se dramatično promijenila u 80. minuti kada je Muharemović dobio izravni crveni karton.

Mreže su mirovale sve do 74. minute kada je igrač s klupe Manzambi zabio pored Vasilja za 1-0. Samo šest minuta kasnije Muharemović je kao zadnji igrač srušio Embola i dobio izravni crveni karton.

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S igračem manje 'zmajevi' su se raspali, Vargas je zabio za 2-0, Manzambi je dodao i drugi gol za 3-0, a Xhaka je iz penala postavio konačnih 4-1. Utješni gol za BiH zabio je Mahmić u trećoj minuti nadoknade snažnim udarcem s vrha kaznenog prostora.

Izbornik Sergej Barbarez nije skrivao razočaranje nakon teškog poraza od Švicarske, ali je istaknuo i ono što smatra nepravednim u konačnom rezultatu.

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- Naravno da je rezultat previsok. Neke stvari moraju se iskontrolirati, opet je želja bila prisutna. Bili smo bolji od protivnika nekih 60 minuta. Greškom smo primili gol i taj crveni karton sve je promijenio - rekao je Barbarez.

Smatra i da su upravo detalji odlučili pobjednika.

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Foto: Kiyoshi Mio/REUTERS

 - Greška kod drugog gola i crveni karton bili su presudni, pustili smo sredinu terena i oni znaju iskoristiti šansu - pojasnio je.

Unatoč teškom porazu, Barbarez ne gubi vjeru uoči posljednjeg kola u skupini B, gdje 'zmajeve' čeka Katar. 

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- Ovo nam nije zadnji vlak. Znamo s kim igramo, pokušat ćemo se pripremiti i pobijediti u zadnjem kolu - rekao je.

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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

BiH protiv Katra u srijedu, 24. lipnja, mora pobijediti kako bi imali što veće šanse proći dalje.

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