Sjajna utakmica: Real vodi, a Rakitić glavom pucao u prečku

Hrvatski je reprezentativac jedan od igrača koji će imati čast i privilegiju istrčati s neobično napisanim imenima i prezimenima. Zanimljiv je to marketinški potez Barcelone koja na taj način želi odati počast kineskoj Novoj godini i vjernoj vojsci navijača iz Azije.

🤩 #ElClásico this Wednesday is going to be very special... The Barça players will wear their names in Chinese to celebrate the #ChineseNewYear 🎉



为庆祝中国新年,明晚的国家德比红蓝军团将身披印有中文名字的球衣 pic.twitter.com/vGTJLrXgRl