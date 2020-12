El Clasico. Jedan od najvećih derbija na svijetu. Rivalstvo i velika mržnja između navijača Barcelone i Real Madrida traje godinama. Uobičajeno, baš kao između svih velikih rivala.

A što kada prijeđete iz jednog kluba u drugi? Ha, pitanje je hoćete li više ikada moći mirno šetati ulicom. Postajete izdajnik, smrtni prijatelj. To je na svojoj koži osjetio Luis Figo koji je 2000. godine prešao iz Barcelone u Real pa ga je odmah na prvoj utakmici dočekali zvižduci pri svakom dodiru s loptom pa kao vrhunac svega i svinjska glava koja se pojavila pored njega dok je izvodio korner.

Tako je uostalom u svim sportovima u kojima se natječu klubovi iz ovih gradova, pa čak i ako koban transfer napravite u futsalu, nećete imati miran san.

A ovih dana je košarkaš Thomas Heurtel (31) doznao kako je to kada klub dozna da pregovaraš s velikim rivalom. Francuskom košarkašu na kraju sezone istječe ugovor s Barcelonom, a kako klub ne želi produžiti ugovor s njim, jasno su mu dali do znanja da počne tražiti novu destinaciju.

Heurtel je došao u kontakt s čelnicima Real Madrida koji su zagrizli za njega. To je bila tajna, ali problem je što su to čelnici Barcelone saznali. I to nakon utakmice protiv Anadolu Efesa u 16. kolu Eurolige.

Već se prije znalo da neće igrati protiv Efesa, ali s klubom je došao u Istanbul kako bi dogovorio transfer u Fenerbahče. Do dogovora nije došlo, a onda je klub ubrzo doznao kako Francuz radi na transferu u redove mrskog rivala. No veliki šok uslijedio je za njega nakon utakmice. Naime, Barca ga nije htjela pustiti u avion te ga je ostavila u Istanbulu uz poruku: Snađi se, druže.

Bijesni Heurtel je odlučio tužiti klub zbog njihovog poteza, ali i zbog činjenice da je pandemija i da je smanjen broj letova. No njegove optužbe ne brinu previše Barcelonu koja je poslala svoju verziju priče.

- U nedjelju, na dan kada je klub igrao utakmicu s Juventudom, klub i igrač su odlučili da košarkaš ne smije igrati utakmicu, kako bi izbjegao moguću povredu, s obzirom na skori sporazum o međusobnom raskidu ugovora. U ponedjeljak, klub dozvoljava igraču, koji nije bio pozvan na utakmicu protiv Anadolu Efesa, da putuje s klubom u Istanbul, kako bi riješio svoju profesionalnu budućnost, kao što su on i njegov predstavnik zahtijevali. U utorak u podne klub i agent igrača prekidaju pregovore. S obzirom na nastalu situaciju, a kako nije konkurirao za meč, odlučeno je da se igrač ne vrati u ekipu. Igrač u svakom slučaju nije bio bez nadzora i dobio je sve moguće usluge, od hotelske sobe, redovne avionske karte do odgovarajuće dokumentacije kako bi sutradan mogao da putuje i vrati se u Barcelonu. Konačno, klub želi obavijestiti da Thomas Heurtel ostaje dio Barcelone kako bi u sljedećim danima mogao riješiti svoju budućnost - napisali su Katalonci na službenoj stranici.

Pustili su Heurtela da pregovara s drugim klubovima i već neko vrijeme uopće ne računaju na njega, ali čim su načuli kako pregovara s Real Madridom, Barca ga je odlučila kazniti na ovaj način.

Heurtel je u Barcu došao 2017. godine iz Efesa, a najbolji učinak imao je upravo u toj sezoni kada je prosječno zabijao 13 koševa po utakmici, uz šest asistencija i dva skoka.