Barca i Real, čuvajte se! Mou je kandidat za klupu Valencije...

Portugalski stručnjak Jose Mourinho bez posla je od prosinca nakon što je dobio otkaz u Unitedu i pomno je razmatrao gdje će nastaviti trenersku karijeru. Ponude su neprestano pristizale na njegovu adresu, postojala je mogućnost u da se vrati u Portugal, no čini se da ćemo Special Onea opet gledati u La ligi.

Najveći kandidat je Valencia u kojoj vlada pravi kaos posljednjih dana. Naime, vlasniku kluba Peteru Limu sinulo je da on mora imati veće ovlasti u transferima igrača pa je onda na svoju ruku odlučio preko portugalskog agenta Jorgea Mendesa dovesti nekoliko igrača, i to iza leđa sportskog direktora i trenera Marcelina.

Naravno, to se njima nije svidjelo te su generalni direktor Mateu Alemany i direktor tajništva Pablo Longorija odlučili napustiti klub, a njihovim koracima grabi i trener koji je nezadovoljan zbog toga što klub nije doveo igrače koje je on htio. U španjolskim medijima kolaju brojne inforamcije o novom treneru, a najveći kandidat je Jose Mourinho.

I to najviše zbog toga što je Mendes njegov agent, a Portugalac je polako, ali sigurno ušao u Valenciju. Upravo bi Special One trebao biti njegova prva ponuda 'šišmišima', a oni su spremni to prihvatiti. Mourinho se želi vratiti u La ligu, jednu od najjačih liga na svijetu, a 'šišimiši' žele trenere koji bi ih vratio u samu nogometnu elitu.

Mourinho je u Španjolskoj bio pomoćni trener Barcelone od 1996. do 2000., a u Realu je proveo tri godine, od 2010. do 2013. Još je vodio Benficu, Porto, Chelsea, Inter i United...