Barca objavila zajedničku sliku Livakovića i Olma: Prvi puta u istom dresu nakon šest godina

Barcelona je došla do sedme uzastopne pobjede u La Ligi i pobijedila je Sevillu (3-1), a susret je obilježio debitantski nastup Dominika Livakovića na golu Katalonaca.

Osim Livakovića, u drugom poluvremenu u igru je ušao Dani Olmo. Španjolski reprezentativac igrao je s bivšim golmanom Dinama u zagrebačkom klubu, a zanimljiv je podatak da je od posljednje zajedničke utakmice Livija i Olma prošlo gotovo sedam godina. Dvojica igrača tako su po prvi put od prosinca 2019. godine nosila isti dres, ovog puta onaj Barcelone.

Zadnji puta su zajedno nastupili 18. prosinca 2019. godine kada su kao Dinamovi igrači istrčali na teren maksimirskog stadiona u pobjedi 'modrih' nad Rijekom (3-0), a obojica su susret počela od prve minute.

Iako u utakmici protiv Seville nisu bili u početnom sastavu, Livaković je na golu katalonskog kluba proveo cijeli susret. Olmo je ušao u 76. minuti umjesto Fermina Lopeza. Sevilla je povela u 19. minuti golom Fofane, ali nevjerojatni Raphinha zabio je hat-trick za preokret Katalonaca.

Barcelona je nakon utakmice na društvenim mrežama objavila zajedničku sliku nasmijanih Livakovića i Olma te oduševila navijače.