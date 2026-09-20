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BIVŠI DINAMOVCI

Barca objavila zajedničku sliku Livakovića i Olma: Prvi puta u istom dresu nakon šest godina

Piše Issa Kralj,
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Barca objavila zajedničku sliku Livakovića i Olma: Prvi puta u istom dresu nakon šest godina
Foto: FC Barcelona
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Livaković debitirao za Barcu, Olmo se vratio uz njega nakon šest godina! Raphinha s hat-trickom srušio Sevillu i raspametio Katalonce

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Barcelona je došla do sedme uzastopne pobjede u La Ligi i pobijedila je Sevillu (3-1), a susret je obilježio debitantski nastup Dominika Livakovića na golu Katalonaca. 

LaLiga - Sevilla v FC Barcelona
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Foto: instagram

Osim Livakovića, u drugom poluvremenu u igru je ušao Dani Olmo. Španjolski reprezentativac igrao je s bivšim golmanom Dinama u zagrebačkom klubu, a zanimljiv je podatak da je od posljednje zajedničke utakmice Livija i Olma prošlo gotovo sedam godina. Dvojica igrača tako su po prvi put od prosinca 2019. godine nosila isti dres, ovog puta onaj Barcelone. 

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Zadnji puta su zajedno nastupili 18. prosinca 2019. godine kada su kao Dinamovi igrači istrčali na teren maksimirskog stadiona u pobjedi 'modrih' nad Rijekom (3-0), a obojica su susret počela od prve minute. 

Iako u utakmici protiv Seville nisu bili u početnom sastavu, Livaković je na golu katalonskog kluba proveo cijeli susret. Olmo je ušao u 76. minuti umjesto Fermina Lopeza. Sevilla je povela u 19. minuti golom Fofane, ali nevjerojatni Raphinha zabio je hat-trick za preokret Katalonaca. 

Barcelona je nakon utakmice na društvenim mrežama objavila zajedničku sliku nasmijanih Livakovića i Olma te oduševila navijače. 

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Komentari 16
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