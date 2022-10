Barca se naslađuje: Težak kiks Reala, Girona zaustavila lidera!

Bio je to jedan od onih dana kada je suparnički gol "začaran" i lopta neće ući ni pod koju cijenu. Nogometaši Real Madrida su u 12. kolu kao vodeća momčad španjolske La Lige dočekali Gironu (uoči susreta na 19. mjestu) pa odigrali tek 1-1. Slab rezultat moćnijih Kraljeva na svojem Santiago Bernabeuu, za koje je Luka Modrić odigrao cijeli susret.

Realu je poništen i pogodak Rodryga, a pred sam kraj utakmice Toni Kroos dobio je drugi žuti karton pa su Madriđani ostali i s igračem manje.

Real je poveo golom Viniciusa Juniora u 70. minuti. Brazilac je započeo akciju na lijevoj strani da bi ju Madriđani odlično odradili do kraja. Prebacili su loptu na desnu stranu do Valverdea, koji je u sredini odlično pronašao Viniciusa.

Deset minuta kasnije eto iznenađenja. Marco Asensio je do sada u prvenstvu dobio jako malo šansi, niti sat vremena ukupno, a u 80. minuti igrao je rukom u kaznenom prostoru. Sudac Mario Melero Lopez je na asistenciju VAR sobe pregledao snimku i dosudio penal, a precizan s bijele točke bio je Christian Stuani.

Uslijedio je pogodak Rodryga u 90. minuti, no on je poništen nakon intervencije VAR-a, a minutu kasnije Kroos je pocrvenio. Utakmica se igrala dodatnih 11 minuta, no rezultat se do kraja nije mijenjao.

Luka Modrić se vratio u sastav Reala nakon što je propustio dvoboj u Ligi prvaka u Leipzigu, a kako u momčadi nije bilo Karima Benzeme, kapetan hrvatske reprezentacije je nosio i klupsku kapetansku vrpcu te odigrao cijelu utakmicu.

Real unatoč kiksu ostaje vodeći u Španjolskoj, Barcelona je na samo bod zaostatka.

