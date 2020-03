Barca želi smanjiti plaće za 70 posto, košarkaši traže raskid!

Španjolsko prvenstvo i dalje je pod znakom stop, a pitanje je do kada će ta odgoda potrajati. Ta prisilna stanka negativno je utjecala na budžete brojnih klubova, a ponajviše Barcelone i Real Madrida koji 'mlate' strašne novce od ulaznica, reklama, prodaje dresova... Korona virus ih je omeo u tome i klubovi bilježe strašne gubitke.

Kako bi preživjeli ovo teško razdoblje na što bezbolniji način, Barcelona je predložila igračima da srežu plaće. U početku je izgledalo da će to Messi, Rakitić, Ante Tomić, Luka Cindrić i ostali igrači iz cijele organizacije prihvatiti, ali došlo je do nesuglasica.

Hrvatski košarkaš Ante Tomić je kao kapetan košarkaške momčadi Barce otišao na sastanak s generalnim direktorom Nachom Rodriguezom koji je igračima predložio da im klub smanji plaće za čak 70 posto dok traje kriza oko korona virusa. Naravno, to nije najbolje sjelo košarkašima koji su odbili taj prijedlog i poslali oštru poruku vrhu kluba. Okej, ako prihvatite prijedlog, mi ćemo raskinuti ugovore!

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

Katalonskom klubu prijeti kolaps, a pitanje je kako će se riješiti ova situacija.

Na sastanku su bili i kapetan rukometne momčadi Raul Entrerrios te Leo Messi kao predstavnik nogometne momčadi. Uprava je i njima predložila smanjenje plaće, ali nije poznato u kojem postotku.

Barcelona je zatražila od igrača smanjenje plaće dok traje izvanredno stanje zbog koronavirusa. Ono je proglašeno 14. ožujka te bi trebalo trajati minimalno do 11. travnja. No moglo bi biti produženo jer je u utorak, u najtežem danu od izbijanja bolesti u Španjolskoj, umrlo dodatnih 514 osoba čime se broj popeo na gotovo 3.000. Broj oboljelih je dosegnuo 40.000, čime je Španjolska najpogođenija europska zemlja nakon Italije.

Brojne kompanije u Kataloniji, ali i čitavoj Španjolskoj, najavile su otpuštanja dok je 47 milijuna stanovnika u kućama.

- Barcelona sada ne prima nikakve prihode pa je uprava prisiljena donijeti ovu mjeru. Plaća će se rezati samo profesionalnim sportašima, ali ne i ostalim zaposlenicima kluba - rekao je izvor.

Prvenstva su zaustavljena do daljnjeg pa nema prihoda od ulaznica i televizijskih prava, a zatvoreni su i Barcelonin muzej, najposjećeniji u Kataloniji, te trgovine s dresovima i suvenirima. Španjolska je zabranila ulazak u zemlju stranim turistima, zatvoreni su hoteli, hosteli i plaže.

Foto: Frank Molter/DPA/PIXSELL

- Klub trenutačno razgovara s igračima oko smanjenja plaća. To je jedino što možemo potvrditi" - rekao je u telefonskom razgovoru Xavier Serrano, glasnogovornik nogometne momčadi koju u pregovorima zastupa kapetan Lionel Messi, napadač i najplaćeniji nogometaš svijeta.

Na plaće igrača otpada 61 posto proračuna za ovu sezonu, odnosno ukupno 507 milijuna eura.

Zasad je nepoznato hoće li svim sportovima biti srezana plaća za isti postotak, ili će on biti različit od sporta do sporta. U srijedu i četvrtak se sastaje uprava Barcelone pa bi nakon sastanka to moglo biti poznato.

- Ne možemo znati kada će sporazum s igračima biti postignut. To će ovisiti o razvoju pregovora - zaključio je dužnosnik.