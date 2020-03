Barcelona Hrvatima reže plaće: Na udaru Rakitić, Tomić, Luka

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 'Hrvatska je za Ivana svetinja! Odazivat će se dok bude zdrav'

Španjolski nogometni prvak Barcelona, za koju igra hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić, mogla bi svojim igračima smanjiti plaće zbog pada prihoda uzrokovanog zaustavljanjem prvenstva te odlaskom turista iz grada, izvijestile su novine La Vanguardia sa sjedištem u Barceloni.

Tijekom dana će uprava na čelu s predsjednikom Josepom Marijom Bartomeuom održati sastanak videovezom te razmotriti mjere nakon što je u Španjolskoj od koronavirusa oboljelo 20.500 osoba, oko 3.500 više nego dan ranije.

Prvenstvo je zaustavljeno prije tjedan dana, no pitanje je kada će se nastaviti. Predsjednik španjolske lige Javier Tebas smatra da bi se moglo igrati "najkasnije sredinom svibnja“, no možda bez publike jer će "to ovisiti o zdravstvenoj službi".

Barcelona, koja je prvenstvo osvojila 7 puta u posljednjih 10 godina, zasad ne namjerava otpuštati zaposlenike, ali zbog pada prihoda razmatra rezanje troškova.

Plaće nogometaša iznose 507 milijuna eura, što je 61 posto klupskog proračuna za ovu sezonu. Barcelona ima najplaćenijeg nogometaša svijeta, 32-godišnjeg kapetana Lionela Messija, koji svaki mjesec primi 8,3 milijuna eura bruto, podatak je francuskih novina L'Equipe. Među petoricom najplaćenijih na svijetu ima trojicu nogometaša jer su na popisu i napadači Antoine Griezmann i Luis Suárez svaki s mječnom plaćom od 3 milijuna eura bruto. Oni se već tjedan dana nalaze u svojim kućama, gdje individualno treniraju.

Eventualno rezanje plaća moglo bi pogoditi i košarkašku te rukometnu ekipu za koje nastupaju hrvatski košarkaš Ante Tomić i rukometaš Luka Cindrić. Barcelona nije komentirala napis La Vanguardije.

Brojne kompanije u Kataloniji, ali i čitavoj Španjolskoj, najavile su otpuštanja jer im je poslovanje obustavljeno ili ugroženo izostankom klijenata.

Ulice Barcelone puste su nakon što od prošle nedjelje stanovnici smiju izlaziti iz kuća samo prilikom odlaska na posao, trgovine s hranom, farmacije, bolnice, banke, kioske, benzinske crpke te kako bi prošetali psa. Muzeji, uključujući Barcelonin s posjetom stadionu, zatvoreni su baš kao i klupska trgovina. Stranim turistima zabranjen je ulazak u Španjolsku. U petak je vlada zatvorila i sve hotele te hostele što dodatno pogađa Kataloniju na obali Sredozemnog mora.

No najveći prihod Barcelona dobiva od televizijskih prava. Dok nema prijenosa utakmica, nema ni novca što guši poslovanje osvajača vodeće momčadi nogometnog prvenstva. Osim domaćeg prvenstva prekinuta je i Liga prvaka, koju je Barca osvojila 2015. godine, a koja donosi najviše novca.

