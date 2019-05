Barcelona je od mene napravila najveću budalu u nogometu...

U ponedjeljak je bilo točno 10 godina od jedne od najvećih krađa u povijesti nogometa.

Čitavo desetljeće je prošlo otkako je Barcelona u kontroverznoj utakmici s Chelseajem izborila finale Lige prvaka. Tamo ju je odveo gol u gostima kojeg je u 93. minuti dao Andres Iniesta. Navijači Chelseaja, ali i ostali nepristrani ljubitelji nogometa taj 6. svibanj 2009. godine prozvali su danom kada je rođena 'Uefalona'.

Utakmica će zauvijek ostati upamćena po kriminalnim pogreškama glavnog suca Toma Henninga Ovreba koji Chelseaju nije sudio četiri penala, a Erica Abidala nije isključio na vrijeme. Deset godina nakon utakmice koja je bacila ogromnu mrlju na njegovu sudačku karijeru, Ovrebo se u intervjuu za magazin 'Panenka' prisjetio svega. I naravno, zažalio je što tada nije bilo VAR-a koji mu je mogao pomoći.

Foto: /Press Association/PIXSELL

- Volio bih da sam imao pomoć VAR-a toga dana - kaže Ovrebo i nastavlja:

- Nakon prvog poluvremena moji pomoćnici i ja smo imali osjećaj da dobro kontroliramo utakmicu. Na kraju utakmice, više nisam imao taj osjećaj - ispričao je.

Ovrebo nije sudio penale nakon što je Dani Alves srušio Florenta Maloudu, a Eric Abidal Didiera Drogbu, Yaya Toure je potom dva puta srušio Anelku pred golom. Kasnije je Gerard Pique rukom blokirao udarac Nicolasa Anelke, a udarac Michaela Ballacka je u ruku pogodio Samuela Eto'oa.

Od uglednog suca do 'najveće budale'

Ballackov pokušaj se dogodio brzo nakon Iniestinog izjednačujućeg gola, a Ovrebo priznaje da mu je bilo jako teško ostati pribran pod pritiskom domaćih igrača.

- Govorio sam kako moram ostati miran, ali unutar sebe sam ključao. Tek u svlačionici sam shvatio koliko je sve kontroverzno bilo. U samo dva sata sam od uglednog suca postao najveća budala u međunarodnom nogometu - kaže Ovrebo koji je nakon utakmice primao i prijetnje smrću.

Foto: /Press Association/PIXSELL

- Policija nas je ispratila sa stadiona, pratili su nas sve dok nismo ušli u avion koji nas je vratio kući. Prijetnje smrću su više bile reakcija na frustraciju zbog ispadanja i na ulogu koju sam ja odigrao u tome nego što su me uistinu željeli ubiti.

Didier Drogba je nakon utakmice u televizijske kamere vikao: 'Uefa je je*ena sramota!", ali nije to puno diralo Barcelonu koja je te godine osvojila Ligu prvaka. U finalu su s 2-0 Manchester United srušili Eto'o i Messi.

Ovrebovih 6 pogrešaka

1. Dani Alves ruši Florenta Maloudu, umjesto penala, Ovrebo vadi taj faul na rub šesnaesterca.

2. Eric Abidal vuče Didiera Drogbu za dres u 16 metara, nema penala za Ovreba

3. Touré je ponovno u akciji, ovaj put odguruje Nicolasa Anelku pred golom - nema penala

4. Yaya Toure ruši Anelku s leđa, opet ništa od penala

5. Gerard Pique igrao je rukom, to je i do danas jedina stvar koju je čovjek napravio, a da se vidi iz svemira, ali Ovrebo to nije vidio

6. Nova ruka igrača Barcelone, Ovrebo kaže - NE!