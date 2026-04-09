PERIPETIJE OKO PENALA

Barcelona nije jedina. Identična situacija dogodila se u LP prije 2 godine, evo koja je bila odluka

Piše Petar Božičević,
Barcelona bjesni na suce jer smatra da je oštećena za penal, javnost je podijeljena, a prije dvije godine se identična situacija dogodila na utakmici Arsenala i Bayerna, također u četvrtfinalu Lige prvaka

Barcelona je izgubila od Atletico Madrida 0-2 u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka, a puno se prašine podiglo zbog jedne situacije iz drugog poluvremena. Golman Atletica dodao je loptu s peterca suigraču, a ovaj ju je uhvatio u ruke i ponovno izveo gol aut. Tražili su domaći penal, sudac se nije oglasio. 

Pobjesnili su iz Barcelone na tu odluku Istvana Kovacsa i razmišljaju o žalbi prema Uefi jer smatraju da su drastično oštećeni. Zanimljivo, identična situacija dogodila se u Ligi prvaka prije dvije godine.

Tada su se sastali Arsenal i Bayern u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka, a pri rezultatu 1-2 u 66. minuti je David Raya izveo gol aut i dodao loptu Gabrielu. Stoper "topnika" uhvatio je loptu u ruke i ponovio izvođenje gol auta, a sudac Glenn Nyberg tada se također nije oglasio. Situaciju pogledajte OVDJE

Tadašnji trener Bavaraca Thomas Tuchel bio je ljut.

- Za mene, za sve nas, on (sudac) je napravio ogromnu pogrešku što nije dosudio prekršaj za igranje rukom. Znam da je luda situacija, ali oni spuštaju loptu, on zviždi, daje loptu, a branič (Gabriel) je uzima u ruku - rekao je tada Tuchel i dodao:

- Ono što nas stvarno ljuti je objašnjenje na terenu. Rekao je našim igračima da je to 'dječja greška' i da neće sviravati ovakav penal u četvrtfinalu. 

Javnost je oko ovakvih stvari podijeljena. Jedni smatraju da se pravila moraju "slijepo" slijediti i primjenjivati te da su ovakve situacije za najstrožu kaznu, dok drugi ističu da takvi penali nisu u duhu nogometne igre. 

Sve u svemu, dvije identične situacija - dva identična ishoda. U ovom slučaju - suci su barem dosljedni. 

