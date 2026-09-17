Barcelona otkrila koliko nema prvog golmana zbog ozljede! Evo što to znači za Livakovića

Prvi golman Barcelone, Joan Garcia (25), izbivat će s terena nekoliko tjedana zbog ozljede meniskusa desnog koljena koju je zadobio tijekom uvjerljive pobjede protiv Racing Santandera. Iako se na prvu činilo da bi situacija mogla otvoriti vrata hrvatskom reprezentativcu Dominiku Livakoviću, trener Hansi Flick ima drugačije planove i donio je sasvim jasnu odluku o tome tko će čuvati mrežu u nadolazećim susretima.

Garcia se ozlijedio u samoj završnici prvog dijela utakmice u kojoj je Barcelona potpuno dominirala protiv nedoraslog protivnika. Mladi Španjolac poskliznuo se na mokroj travi iza svog gola i odmah osjetio snažnu nelagodu u koljenu. Iako sam pad nije izgledao posebno dramatično, medicinsko osoblje katalonskog kluba iznimno je brzo reagiralo.

🚨 🚨 BREAKING: Joan García SLIPPED before the end of the first half vs. Racing.



He has been SUBBED OFF NOW.



Pending injury confirmation... pic.twitter.com/Fsuq8xX5R0 — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 16, 2026

Hansi Flick nije želio preuzimati apsolutno nikakav rizik te ga je iz predostrožnosti odlučio ostaviti u svlačionici tijekom pauze. Detaljni liječnički pregledi obavljeni u petak ujutro potvrdili su da se radi o ozljedi meniskusa.

Očekuje se da će Garcia propustiti tri do četiri tjedna akcije. To u praksi znači da bi španjolski reprezentativac trebao propustiti samo jednu utakmicu, onu ligašku protiv Seville u subotu u 21 sat.

Umjesto ozlijeđenog Garcije, drugo poluvrijeme na rasprodanom stadionu odradio je poljski veteran Wojciech Szczesny (36). Njegov ulazak na teren trebao je donijeti prijeko potrebnu mirnoću u zadnjoj liniji, ali dogodilo se potpuno suprotno. Bivši golman torinskog Juventusa napravio je neshvatljivu pogrešku u šezdeset i petoj minuti susreta koja je direktno rezultirala drugim golom gostujuće momčadi.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Wojciech Szczęsny decided to act like RONALDINHO in his own box but gave away a goal. pic.twitter.com/fXektxGdyA — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 16, 2026

Yassir Zabiri sjajno je iskoristio veliku neopreznost trideset i petogodišnjeg Poljaka i rutinski poslao loptu u mrežu, što je izazvalo kratkotrajni šok na prepunim tribinama. Međutim, njemački strateg na klupi Barcelone brzo je stao u obranu svog iskusnog igrača na redovnoj konferenciji za medije.

​- Szczesny je naš drugi golman. Svi ponekad radimo pogreške i to je jednostavno tako. Odmah je nakon prvog kontakta s loptom shvatio da se doveo u tešku situaciju. Primili smo taj drugi gol koji se itekako mogao izbjeći, baš kao i onaj prvi, ali to je nogomet. Nemam apsolutno nikakvih briga kada on stoji na golu i potpuno sam miran - izjavio je strateg katalonskog velikana.

Što to znači za Livakovića?

Ovakav rasplet događaja i Flickova javna podrška jasno daju do znanja kakva je trenutna hijerarhija među stativama. Mnogi su se pitali otvara li izostanak prvog izbora konačnu priliku za hrvatskog reprezentativca Dominika Livakovića, koji je tijekom ljetnog prijelaznog roka stigao u redove Barcelone iz turskog Fenerbahčea.

Iako se glasno raspravljalo o mogućnosti da Hrvat privremeno preuzme ulogu prvog golmana, Flickove jasne riječi ne ostavljaju puno prostora za sumnju ili promjenu plana. Iskusni Poljak nosit će rukavice u nadolazećim tjednima, dok će Livaković svoju prvu pravu priliku ipak morati strpljivo čekati na klupi za pričuve, osim ako njemački stručnjak promjeni svoje mišljenje.

Usprkos spomenutim problemima na golmanskoj poziciji i povremenim neshvatljivim propustima u obrambenom redu, ofenzivni dio momčadi odradio je potpuno besprijekoran posao. Uvjerljiva pobjeda Barcelone rezultatom 7-2 protiv nedoraslog Racinga najviše će se pamtiti po apsolutno briljantnoj predstavi fantastičnog Raphinhe.

Foto: Bruna Casas

Izvanredni brazilski ofenzivac zabio je impresivan hat-trick i usput pokazao još jednom koliko je strahovito važan za napadački sustav njemačkog stručnjaka. Pored njega, mrežu nemoćnih gostiju tresli su Joao Cancelo, sjajni Gabriel Jesus te nevjerojatno talentirani Lamine Yamal. Cancelo je maestralno otvorio golijadu snažnim udarcem iz velike daljine, da bi nedugo zatim ponovno sudjelovao u odličnoj akciji koja je nesretno rezultirala autogolom Asiera Villalibrea.

Comunicado médico



El jugador del primer equipo Joan Garcia presenta leves molestias en la rodilla derecha. La evolución de la lesión marcará su disponibilidad. pic.twitter.com/5IYklD1mMD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 17, 2026