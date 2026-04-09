Barcelona plače zbog sudačkih odluka. Razmatra i žalbu Uefi

Ovo nije prvi put da Barcelona reagira na suđenje. Već su ranije poslali žalbu RFEF nakon polufinalne utakmice Kupa u kojoj su izgubili 4-0, također od Atletica

Uprava Barcelone razmatra mogućnost podnošenja službene žalbe Uefi zbog suđenja rumunjskog arbitra Istvana Kovacsa na prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka, piše Marca. U klubu vlada veliko nezadovoljstvo njegovim odlukama, ali i reakcijama VAR sobe, što je nakon susreta otvoreno istaknuo trener Hansi Flick.

Flick posebno zamjera što VAR nije reagirao u situaciji kada je Pubill igrao rukom u kaznenom prostoru. Smatra da je lopta već bila u igri te da je sudac trebao dosuditi prekršaj, pokazati crveni karton braniču i dodijeliti kazneni udarac. Međutim, ni glavni sudac ni VAR nisu intervenirali.

​- Zašto imamo VAR? To je nevjerojatno! To je trebao biti penal i drugi žuti karton. Ne mogu razumjeti zašto VAR nije pozvao suca da pogleda snimku, isto kao što je to učinio kod crvenog kartona - bjesnio je nakon utakmice njemački strateg.

Dodatno nezadovoljstvo izazvala je i situacija s Pauom Cubarsijem. Sudac je isprva dosudio samo prekršaj i dodijelio mu žuti karton, no nakon intervencije VAR-a promijenio je odluku i isključio ga iz igre. U Barceloni ne razumiju zašto VAR u nekim situacijama reagira, a u drugima ne.

Klub se također žali na kriterij dodjeljivanja kartona. Smatraju da je Koke trebao dobiti drugi žuti karton i biti isključen već u prvom poluvremenu, prije nego što je isključen Cubarsi, no sudac to nije procijenio potrebnim.

Ovo nije prvi put da Barcelona reagira na suđenje. Već su ranije poslali žalbu RFEF nakon polufinalne utakmice Kupa u kojoj su izgubili 4-0, također od Atletica, a tada su prigovarali zbog situacije u kojoj je sudac Munuera čak sedam minuta odlučivao o poništenju pogotka Cubarsíja.

