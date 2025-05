Barcelona produžila ugovor s Yamalom i ugradila otkupnu klauzulu od milijardu eura

Sjajni španjolski nogometaš Lamine Yamal (17) produžio je ugovor s Barcelonom do 2031. godine, objavio je katalonski klub. Barca nije objavila financijske detalje ugovora, no španjolski mediji navode kako će 17-godišnji napadač zarađivati 20 milijuna eura po sezoni, plus bonuse, što je veliko povećanje u odnosu na trenutnih 1.6 milijuna eura koliko je primao dosad.

Barca je navodno u ugovor ugradila i zaštitnu klauzulu od čak milijardu eura.

"Produženje ugovora za Laminea Yamala još je jedan dokaz čvrstoće trenutnog Barcinog projekta," objavio je klub.

Yamal je u Barcu stigao sa samo sedam godina, a za prvu momčad je debitirao 29. travnja 2023., u dobi od samo 15 godina.

Do sada je upisao 106 nastupa postigavši 25 golova uz 34 asistencije. Osvojio je dva naslov španjolskog prvaka, Kup kralja, te španjolski Superkup.