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Barcelona zapela u Sevilli, mora mijenjati planove uoči PSG-a

Piše Jakov Drobnjak,
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Barcelona zapela u Sevilli, mora mijenjati planove uoči PSG-a
Foto: Marcelo del Pozo
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Barcelona slavila 5-2, ali ih je nevrijeme zarobilo u Sevilli! Let otkazan, Flick mora mijenjati planove pred PSG i El Clasico

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Barcelona je nastavila pobjednički niz uvjerljivom pobjedom 5-2 protiv Betisa u Sevilli, no večer nije završila prema planu Hansija Flicka i njegovih igrača. Zbog snažnog nevremena u Kataloniji otkazan je povratni let, pa je momčad morala neplanirano ostati još jednu noć u Sevilli.

Katalonci su se nakon devete prvenstvene pobjede u isto toliko utakmica trebali vratiti kući i nastaviti pripreme za važan ogled Lige prvaka protiv Paris Saint-Germaina. Let je prvo kasnio više od dva sata, a zatim je u potpunosti otkazan zbog loših vremenskih uvjeta.

Klub je potvrdio da će igrači prenoćiti u Sevilli, u istom hotelu u kojem su bili smješteni prije utakmice. Zbog promjene rasporeda Flick je morao prilagoditi plan rada za nedjelju.

Barcelona bi se u nedjelju trebala vratiti u Kataloniju, dok je za ponedjeljak planiran posljednji trening uoči gostovanja kod PSG-a. Ipak, postoji mogućnost i da odmah leti u Pariz. Utakmica u Parizu na rasporedu je u utorak u 21 sat. Problemi s putovanjem stigli su u nezgodnom trenutku za momčad koja igra u sjajnoj formi. 

Nakon europskog ispita slijedi još jedan veliki izazov. Već idućeg vikenda Barcelona će na Camp Nouu ugostiti Real Madrid u prvom ovosezonskom El Clasicu. Flicku zato ostaje malo vremena za pripremu momčadi za dva iznimno zahtjevna susreta u kratkom razdoblju.

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