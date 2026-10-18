Barcelona zapela u Sevilli, mora mijenjati planove uoči PSG-a

Barcelona je nastavila pobjednički niz uvjerljivom pobjedom 5-2 protiv Betisa u Sevilli, no večer nije završila prema planu Hansija Flicka i njegovih igrača. Zbog snažnog nevremena u Kataloniji otkazan je povratni let, pa je momčad morala neplanirano ostati još jednu noć u Sevilli.

Katalonci su se nakon devete prvenstvene pobjede u isto toliko utakmica trebali vratiti kući i nastaviti pripreme za važan ogled Lige prvaka protiv Paris Saint-Germaina. Let je prvo kasnio više od dva sata, a zatim je u potpunosti otkazan zbog loših vremenskih uvjeta.

Klub je potvrdio da će igrači prenoćiti u Sevilli, u istom hotelu u kojem su bili smješteni prije utakmice. Zbog promjene rasporeda Flick je morao prilagoditi plan rada za nedjelju.

🚨✈️ ¡EL BARÇA SIGUE ATRAPADO EN SEVILLA! Las tormentas en Barcelona impidieron que el avión azulgrana despegara esta madrugada. La expedición esperó tres horas dentro del avión antes de regresar al hotel ⛈️ El plan es viajar hoy a las 12:00 h, aunque no se descarta volar directamente a París para preparar el duelo de Champions ante el PSG del martes. — SocBlaugrana (@SocBlaugranaFC) October 18, 2026

Barcelona bi se u nedjelju trebala vratiti u Kataloniju, dok je za ponedjeljak planiran posljednji trening uoči gostovanja kod PSG-a. Ipak, postoji mogućnost i da odmah leti u Pariz. Utakmica u Parizu na rasporedu je u utorak u 21 sat. Problemi s putovanjem stigli su u nezgodnom trenutku za momčad koja igra u sjajnoj formi.

Nakon europskog ispita slijedi još jedan veliki izazov. Već idućeg vikenda Barcelona će na Camp Nouu ugostiti Real Madrid u prvom ovosezonskom El Clasicu. Flicku zato ostaje malo vremena za pripremu momčadi za dva iznimno zahtjevna susreta u kratkom razdoblju.