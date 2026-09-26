Barić: Ovo je potpuno promašen i nerealan pristup Maksimiru. Žiri je time dokazao nemoć...

Među projektima koji nisu prošli u završnicu natječaja za novi stadion Maksimir bio je i rad poznatog hrvatskog arhitekta Otta Barića (68). Na međunarodni natječaj pristiglo je ukupno 88 radova iz više od 20 zemalja, a Barićev projekt nije se našao među pet nagrađenih rješenja. Sin proslavljenog hrvatskog trenera nastavio je s otvorenim kritikama prema žiriju i onima koji su odgovorni za odabir ovog projekta.

Barić je svoj prijedlog nakon objave rezultata predstavio javnosti na društvenim mrežama. Uz fotografije projekta napisao je: "Eto našeg uratka, malo je drugačiji od pobjednika..." Arhitekt je nakon objave rezultata čestitao pobjednicima te istaknuo da je tijekom karijere sudjelovao na približno 50 arhitektonskih natječaja, od kojih je na njih pet ili šest odnio pobjedu.

U subotu ujutro oglasio se ponovno na mrežama i u fokus stavio grafiku stadiona koja na Maksimir gleda iz istoimenog parka.

- Ajmo sad realno i stručno, bez srdžbe i neutemeljenih optužbi... Ova konstrukcija ne stoji u realnom svijetu i EUROCODEU. Ako se javi relevantan statičar koji bi ovo znao redimenzionirati u ovom obliku (4 konzole od po 40-50 m koje se međusobno drže?!) taj zaslužuje, ne olimpijsku medalju ( kao Turina), već u najmanju ruku Oscara! Tolikim inzistiranjem na nerealnom, vizualno interesantnom, ali u potpunosti promašenom pristupu Maksimiru dio žirija dokazuje vlastitu nemoć!

Podržali su ga i brojni ljudi iz komentara na post:

- Moram reći da mi je prva stvar koja mi je pala na pamet, kad sam ovo vidio, bila novosadska nadstrešnica. Nisam klaustrofobičan, ali bi mi bilo poprilično neugodno stati ispod toga.

- Ovo izgleda kao da se srušilo.

- Uz tako veliku konzolu, predimenzioniranu, vidim da se oslanja na tanke vertikalne nosače... gotovo nevjerojatno... čak i AI da je crtao takve omaške ne bi projicirao.

- To i mene jako zanima, proračun statike za ovakvu konzolu kao i utjecaj potresa na ovakvu konstrukciju što pretpostavljam nisu uopće uzeli u obzir.

Barić je već uputio kritike predsjedniku Dinama Zvonimiru Bobanu preko društvenih mreža. Što vrijeme odmiče, sve više detalja o nepravilnosti ideje novog Maksimira izlazi na površinu. Kako stvari stoje, projekt će se trenutačno nastaviti prema zamišljenom, uz nekoliko preinaka dok ne dobije konačan izgled i funkcionalnost.