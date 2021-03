Uh, emocije mi se još nisu slegle, slavili smo u subotu, pa i u nedjelju, ostvarili smo čudesan uspjeh. Ponosan sam na sve nas, Rangersi su poslije deset godina opet prvaci Škotske, kaže nam Borna Barišić (28).

Da, Rangersi su poslije 2011. godine opet osvojili titulu prvaka, a u međuvremenu su doslovce potonuli do dna. Bankrotirali, pa zaigrali u četvrtoligaškom rangu, ali onda se vratili do elite i osvojili najbrži naslov u posljednjih Škotske 118 godina. Naime, nitko u Škotskoj nije tako rano (već 7. ožujka) teoretski osvojio naslov prvaka, još od Hiberniana u sezoni 1902/03.!?

- Ma naši rezultati potvrđuju brutalnu dominaciju, pa mi u 32 kola nismo izgubili niti jednu utakmicu, u tom smo periodu primili samo devet golova. Da, sezona još nije gotova, još nas očekuju nastupi u Europskoj ligi, a u Savezu su odlučili i aktivirati Kup, iako je on prvotno bio odgođen. Rano smo osvojili naslov prvaka, ali nas do kraja sezone očekuje još puno izazova - priča Borna Barišić, pa nastavlja:

- Ma mi smo već u subotu počeli feštati, pobjedom nad St. Mirrenom smo praktički osvojili naslov, da smo do kraja prvenstva sve izgubili, a Celtic sve pobijedio, mi bi bili prvaci zbog gol-razlike. No, onda nam je nedjelja donijela i službenu potvrdu, tu je onda krenulo veliko slavlje kod nas igrača, ali i svih navijača Rangersa.

Borna Barišić je pričao u dahu...

- Taj nedjeljni dvoboj Dundee Uniteda i Celtica smo svi zajedno gledali u jednom restoranu, a kada je ta utakmica završila 0-0, krenulo je veliko slavlje. Evo, ni sada mi glas nije najbolji, da slavilo se i uz alkohol, sve je bilo dopušteno. Trener Steven Gerrard nam je u ponedjeljak dao slobodan dan, ali ja sam otišao trenirati, ipak nas u četvrtak već očekuje nastavak Europske lige. A i trening mi je pomogao da malo dođem k sebi, haha.

Navijači Rangersa su, unatoč klasičnom 'lockdownu' preplavili ulice Glasgowa i slavili za njih jednu od najdražih titula. A ovo je Rangersima bio 55. naslov u povijesti...

- Ma ja vam ne mogu opisati tu privrženost navijača našem klubu, to je neopisivo. Ti ljudi su deset godina čekali na naslov prvaka, u Glasgowu je danas ludnica. I ona će trajati još dugo. Bez obzira na brojne zabrane, navijači su slavili i feštali diljem grada dugo u noć. Njima to jako puno znači, stvarno je klub prije deset godina dotakao dno, a sada smo opet najbolji u Škotskoj.

Kakva je situacija s koronom u Škotskoj?

- I nije loša, brojke zaraženih stalno padaju, ali ovdje već šest-sedam mjeseci traje 'lockdown'. Kako je kod nas u Hrvatskoj bilo u najtežim trenucima, tako je ovdje od samog početka. Nije mi bilo lako biti odvojen od obitelji, ali sam sve posvetio ovom cilju, osvajanju naslov prvaka. I godinu dana živim na relaciji trening - kuća - utakmica, nije lako, ali se isplatilo. Svi skupa smo imali taj cilj, uspjeli smo ga ispuniti.

OK, ali tko zna kakva bi tek bila fešta u Glasgowu da je 'sve normalno'...

- E, to mi je jedini minus ove sezone. Uh, kakva nam se sezona 'potrefila'. Ma odradili smo savršenu godinu, najbrže osvojili naslov poslije 118 godina, ali nismo na stadionu imali podršku naših navijača. A svatko tko je jednom bio na Ibroxu zna koliko oni znače za Rangerse. Sve bi bilo puno ljepše da smo ovaj put do naslova odradili s njima, da smo ih imali uz sebe na svim utakmicama.

Vi ste jedan od miljenika brojnih navijača Rangersa diljem Škotske...

- Stvarno s navijačima imam sjajan odnos, društvene mreže su mi pune brojnih njihovih čestitki. Ali, ma ne možete na sve te poruke odgovoriti, nema šanse. I jučer su me cijeli dan prijatelji iz Škotske zvali, svi su ovaj naslov slavili doma, pili pive i slikali se. Kažem, ova proslava će trajati još dugo. Pa i moji prijatelji iz Hrvatske nisu bili svjesni veličine Rangersa dok nisu stigli ovdje u Glasgow. A onda im je sve bilo jasno, onda su i sami osjetili način na koji navijači žive i dišu uz ovaj klub.

Kakva je danas situacija u Škotskoj, jesu li i dalje svi navijači Rangersa protestanti, a pristalice Celtica - katolici?

- Da, generalno je to među navijačima tako, ali uvijek postoje izuzeci. Mi igrači nemamo nikakvih problema s vjerom, dapače. Evo, ja se prije utakmice prekrižim, nikad mi nitko to nije zamjerio, a navijači me baš podržavaju. Njima je bitno da vi date sve od sebe za taj grb i dres koji nosite, a koje ste vjere, kakvu frizuru nosite... to im nije bitno. Samo dajte sve od sebe na terenu i oni će vas obožavati.

A kakav je trener legendarni Steven Gerrard?

- Teško mi je pričati o njemu, pogotovo dok je još trener. A o njemu mogu pričati toliko toga, pa čak i napisati knjigu. Meni je nevjerojatno kako on pristupa svemu, nikad nisam doživio da se netko toliko bavi nogometom. I uz sve to ima pobjednički mentalitet, to je takav sklop u glavi, koji je sa svojim stožerom prenio na cijelu momčad. Svaka mu čast, zaslužio je ovaj naslov.

Rangersi imaju dva Hrvata, uz vas tu je i Nikola Katić, koji zbog ozljede nije zaigrao ove sezone...

- Nažalost nije, ali redovito se čujemo. On je operirao koljeno, u toj rehabilitaciji imao je i usputnih problema, ali dobro se oporavlja i jedan je od nas. Nije bio na ovom spontanom slavlju, ali i on će biti s nama kada konačno dobijemo taj trofej prvaka Škotske.

Ovog vikenda ste slavili, a u četvrtak vas čeka nastavak Europske lige...

- U Europi nam je bio cilj proći grupnu fazu, a onda smo još bili bolji od Antwerpa, dobili ga u obje utakmice. Ma važno nam je biti dobar u Europi, pokazati svima da ovi rezultati iz Škotske nisu slučajnost. Sada nas čekaju dvoboji sa Slavijom Prag, odlična su momčad, ali mogli smo i gore proći, dobiti Manchester United ili Tottenham. Dobra smo momčad, možemo puno više, a to smo u zadnje dvije godine pokazali u dvobojima protiv Benfice, Galatasaraya, Porta, Young Boysa...

Vama je ovo drugi naslov prvaka u karijeri, jedan imate i s Dinamom...

- Da, piše mi se i onaj naslov prvaka Hrvatske iz sezone 2015/16., ali tada sam za Dinamo upisao tek jedan jedini nastup. Službeno, imam dva naslova, ali osobno gledam kao da mi je ovo prvi pravi naslov u povijesti. Tu sam igrao cijelu sezonu, bio važan igrač, proslavio sa suigračima naslov, sve je puno drugačije.

Reprezentacija? Hrvatskoj je nekada najveći problem bio lijevi bok, uz vas sada su tu Melnjak i Bradarić, a stižu Sosa i Gvardiol...

- Izgleda da lijevi bok više nije problem, haha. Drago mi je što sada oko te pozicije imamo dobru situaciju, to je odlično za hrvatski nogomet.

A kako gledate na borbu Dinama i Osijeka za naslov prvaka?

- Pratim HNL koliko stignem, mi igramo svaka tri dana, pa pogledam Osijek koliko uspijem. Dobra je stvar što je prvenstvo puno zanimljivije nego proteklih godina, Dinamo je dobio nekoga tko mu prijeti, tko mu ne da disati - završio je Barišić.