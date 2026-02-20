Obavijesti

Sport

Komentari 0
MMA SPEKTAKL

Batinić prvi put brani FNC pojas protiv Slovenca u Ljubljani

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Batinić prvi put brani FNC pojas protiv Slovenca u Ljubljani
3
Foto: FNC

Za Batinića će ovo biti prva obrana naslova nakon što se uspješno vratio u kavez i pobjedom u Zagrebu podsjetio sve zašto drži pojas, dok Nedoh može postati prvi slovenski FNC prvak

Admiral

Nakon debija u Njemačkoj, FNC je najavio povratak u Sloveniju. Ljubljana će ponovno biti domaćin borilačkog spektakla, a u glavnoj borbi večeri gledat ćemo okršaj za pojas prvaka poluteške kategorije. FNC 29 održat će se 11. travnja u ljubljanskoj Areni Stožice. Glavna borba večeri donosi sraz između prvaka Mateja Batinića (21-5) i domaćeg izazivača Jakoba "Gorile" Nedoha (9-4).

Za Batinića će ovo biti prva obrana naslova nakon što se uspješno vratio u kavez i pobjedom u Zagrebu podsjetio sve zašto drži pojas. S druge strane, Nedoh je priliku za napad na titulu zaslužio impresivnom pobjedom na FNC Knockout priredbi i sada ima priliku života, postati prvi slovenski FNC prvak pred svojom publikom.

Foto: FNC

Podsjetimo, početkom veljače u SAP Garden areni u Münchenu na priredbi FNC 27, gdje su okrunjena dva nova prvaka, Hatef Moeil i Lom-Ali Eskiev, FNC nastavlja s gustim rasporedom.

Već 28. veljače na rasporedu je FNC 28 u Slavonskom Brodu, nakon čega slijedi ovaj veliki događaj u Sloveniji, a potom i povratak u Zadar u svibnju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Uskok traži godinu zatvora za Jeličića, on kazao dvije rečenice
SAD JE OPTUŽENIK

Uskok traži godinu zatvora za Jeličića, on kazao dvije rečenice

Joško Jeličić pod optužbom! Uskok traži godinu dana zatvora zbog lažnog iskaza u aferi Dinamo 2. Priznao je laganje u istrazi o izvlačenju 25 milijuna eura
Kovačević o slaboj točki: 'Glupo je pitanje, ne bih odgovarao. Bilo je bolje, nije sve tako crno'
BOLI GA JEDNA STVAR

Kovačević o slaboj točki: 'Glupo je pitanje, ne bih odgovarao. Bilo je bolje, nije sve tako crno'

DINAMO - GENK 1-3 ' Vjerujem u prolaz, vjerovao sam i danas u pobjedu, uz dužno poštovanje prema njima. Dobri su i kvalitetni, ali vjerujem, zašto ne', rekao je Mario Kovačević

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026