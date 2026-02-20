Batinić prvi put brani FNC pojas protiv Slovenca u Ljubljani

Nakon debija u Njemačkoj, FNC je najavio povratak u Sloveniju. Ljubljana će ponovno biti domaćin borilačkog spektakla, a u glavnoj borbi večeri gledat ćemo okršaj za pojas prvaka poluteške kategorije. FNC 29 održat će se 11. travnja u ljubljanskoj Areni Stožice. Glavna borba večeri donosi sraz između prvaka Mateja Batinića (21-5) i domaćeg izazivača Jakoba "Gorile" Nedoha (9-4).

Za Batinića će ovo biti prva obrana naslova nakon što se uspješno vratio u kavez i pobjedom u Zagrebu podsjetio sve zašto drži pojas. S druge strane, Nedoh je priliku za napad na titulu zaslužio impresivnom pobjedom na FNC Knockout priredbi i sada ima priliku života, postati prvi slovenski FNC prvak pred svojom publikom.

Foto: FNC

Podsjetimo, početkom veljače u SAP Garden areni u Münchenu na priredbi FNC 27, gdje su okrunjena dva nova prvaka, Hatef Moeil i Lom-Ali Eskiev, FNC nastavlja s gustim rasporedom.

Već 28. veljače na rasporedu je FNC 28 u Slavonskom Brodu, nakon čega slijedi ovaj veliki događaj u Sloveniji, a potom i povratak u Zadar u svibnju.