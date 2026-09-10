Baturina i Como debitiraju, PSV na čelu s Perišićem čeka Šahtar. Evo gdje gledati Ligu prvaka!

Uefa je odlučila da će njena najveća natjecanja (Liga prvaka, Europska liga i Konferencijska liga) imati jedan tjedan gdje će samo jedno biti u fokusu. Liga prvaka dobila je taj tretman u prvom kolu pa tako i u četvrtak slijede zanimljivi dvoboji. Posebno se izdvajaju nastupi Hrvata, a igraju i neki velikani.

PSV - Šahtar (18.45, Arenasport 3)

Ivan Perišić i njegov PSV dočekat će ukrajinski Šahtar, čiji je sportski direktor naš Darijo Srna. Nizozemska momčad ušla je fenomenalno u sezonu. Remi na startu pa četiri vezane pobjede. U zadnjem kolu u velikom derbiju PSV je s 3-1 srušio Ajax na gostovanju te se približio na dva boda zaostatka od vodećeg AZ-a. Uz Perišića, opasnost po Šahtar bit će i BiH reprezentativac Esmir Bajraktarević, ali cijela momčad je na fantastičnom nivou.

Šahtar nakon pet kola u domaćem prvenstvu drži drugo mjesto s četiri pobjede i porazom, ali isto toliko ima i vodeća Polissya. Kao i do sada, u Šahtaru je kolonija jako dobrih brazilskih nogometaša koji će pokušati iznenaditi favorizirani PSV.

Fenerbahče - Roma (18.45, Arenasport 2)

Fenerbahče nije najbolje ušlo u prvenstvo. Nakon četiri kola ima dva poraza i dvije pobjede. U susretu prije Rome izgubili su derbi od Bešiktaša, a sada je pred njima težak zadatak. U Fener je na ljeto stigao Romelu Lukaku, kao i Mason Greenwood te Nathan Ake, a tu su i dalje N'Golo Kante te Marco Asensio. Sjajna momčad koja zasigurno može napraviti dosta u Ligi prvaka. Fener je počeo u drugom kolu kvalifikacija te je do Lige prvaka rušio Gornik, Sturm te francuski Lyon.

Roma je na vrhu talijanske lige nakon tri gola. Savršen ulazak bez gubljenja bodova, a "vučica" je redom pobjeđivala Fiorentinu, Lecce i Atalantu. Roma je sjajno odradila prošlu sezonu te završila na trećem mjestu, sa čak 23 pobjede. Najveća zvijezda i dalje je Paulo Dybala koji je već na četiri asistencije, a tu su i Donny Malen, Wesley, Manu Kone...

Bayern - Bodo/Glimt (21 sat, Arenasport 2)

Borba Davida i Golijata u Münchenu. U Njemačkoj su odigrana tek dva kola, u prvom je Bayern razbio Stuttgart, ali onda je šokantno odigrao 0-0 na Schalkeom. Bavarski gigant zasigurno ništa neće prepustiti slučaju, čudesni napadači bit će spremni za utakmicu i Bodo mora odigrati utakmicu života ako želi izvući nešto protiv Kompanyjeve mašine. Kane i Olise su tu, stigao je i Saibari te bi moglo biti prave golijade.

Sezona u Norveškoj već uvelike traje, a Bodo drži prvo mjesto. Prošle je sezone za bod izgubio titulu od Vikinga pa je u kvalifikacije za Ligu prvaka ušao u trećem pretkolu. Tamo je u pravom trileru izbacio Union St. Gilloise (ukupnih 6-5), a u doigravanju lako sredio NEC. Sada ima najteži mogući zadatak koji ti Liga prvaka može donijeti.

Manchester United - Sabah (21 sat, Arenasport 3)

Uspavani div iz Manchestera uspio se probuditi dolaskom Michaela Carricka na klupu te je trećim mjestom izborio Ligu prvaka, u kojoj je zadnji put bio 2023. kada se nije proslavio. U sezonu je ušao šokantnim porazom od Hulla, dobio Ipswich pa remizirao s Evertonom. "Crveni vragovi" doveli su dosta pojačanja u vezi, vratio se Marcus Rashford te ekipa s Old Trafforda napokon želi razveseliti navijače u Europi.

Sabah je čudesna priča Lige prvaka. Valdas Dambrauskas doveo je klub iz Azerbajdžana u Ligu prvaka prvi put u povijesti i to na kakav način. Krenuli su od prvog kola kvalifikacija pa redom izbacivali TNS, KuPS i AGF, a u doigravanju je došao Hapoel Be'er Sheva. Nakon poraza u prvoj utakmici, Sabah je čudesnim preokretom u uzvratu, nakon produžetaka, s ukupnih 6-4 ušao u Ligu prvaka. Sada Dambrauskasovi momci mogu uživati, ali zašto ne i pokušati uzeti najveći skalp u povijesti kluba.

Como - Red Bull Leipzig (21 sat, Arenasport 1)

Pravi je užitak bilo gledati Como prošle sezone, a nastavili su sjajno i u novoj. Nakon remija s Udineseom, na krilima fenomenalnog Martina Baturine srušili su Napoli, a onda je u golijadi pala i Genoa. Cesc Fabregas složio je sjajan, mladi i poletni stroj koji izgleda čudesno, a sada će prvi put u povijesti igrati Ligu prvaka. Baturina, Paz, Douvikas, Diao i ostala ekipa spremni su za velike stvari u Europi.

Leipzig ima poraz i pobjedu na startu Bundeslige. U drugom kolu Werder ih je dobio 3-1 pa će protiv debitanata u Ligi prvaka tražiti povratak na pobjedničke staze. Nkunku je došao na posudbu iz Milana te bi trebao biti prva violina momčadi koju vodi Martin Demichelis.

Slavia Prag - Lens (21 sat, Arenasport 7)

Slavia dominira u prvenstvu i nakon sedam kola drži prvo mjesto sa 17 bodova. Ne zna za poraz cijelo prvenstvo, a osvajanjem lige prošle sezone osigurala je direktan upad u Ligu prvaka. Lens je šokirao Francusku i završio drugi u prvenstvu, uzeo Kup, a onda na početku sezone i Superkup protiv PSG-a. Lens je doveo i novo pojačanje u napadu, a to je hrvatski napadač Franjo Ivanović