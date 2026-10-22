Dugo sam bio u Dinamu, ali, nažalost, u posljednjoj sezoni nisam bio na svojoj idealnoj razini, pa sam smatrao da je odlazak najbolja opcija. No, nije to bila laka odluka, rekao je Martin Baturina
Baturina nakon što se poigrao s Unitedom: 'U Dinamu nisam bio na razini, ali bilo je teško otići'
Martin Baturina (23) nastavlja oduševljavati nogometni svijet u dresu Coma. U razbijanju Manchester Uniteda (4-1) odigrao je sjajno. Letio je po terenu, povezivao linije, obrambene zadatke rješavao perfektno, a onaj tunel Dalotu će se još nekoliko dana vrtjeti po internetu. Imao je i par prilika za asistenciju, ali suigrači baš tada nisu pogađali. Sve u svemu, ocjena odličan protiv velikog Uniteda, koji je izgledao kao drugoligaška momčad.
🇭🇷 Ah bueno, Martin Baturina haciendo malabares 🤹— Fútbol Croata (@futbolcroacia) October 21, 2026
Nakon susreta gostovao je na talijanskom Sky Sportu, gdje je govorio o odlasku iz Dinama i odluci da karijeru nastavi u Italiji.
- Dugo sam bio u Dinamu, ali, nažalost, u posljednjoj sezoni nisam bio na svojoj idealnoj razini, pa sam smatrao da je odlazak najbolja opcija. No, nije to bila laka odluka - rekao je Baturina.
Osvrnuo se i na rasplet sezone u kojoj je napustio Maksimir, istaknuvši da je na kraju sve dobro završilo za obje strane.
- No, Dinamo je tad sve osvojio, pa je to i za njih bilo pozitivno, na kraju je ispalo sve kako treba - dodao je hrvatski reprezentativac.
Baturina se u Comu pokušava izboriti za što važniju ulogu, a dodatni poticaj predstavljaju mu riječi trenera Cesca Fàbregasa. Hrvatski veznjak ističe da pohvale gode, ali da se kontinuitet dobrih igara može ostvariti samo predanim radom.
- Svakako da te motivira kad trener o tebi priča lijepe stvari. Moram igrati na svojoj najboljoj mogućoj razini, a to ću postići kroz treninge i posvećenost - poručio je.
Govorio je i o Zvonimiru Bobanu, predsjedniku Dinama, prema kojemu gaji veliko poštovanje.
- Boban? On je jedna od legendi, svi ga vole. On je uzor za sve igrače, svi mu se dive, uključujući mene - zaključio je Baturina.
Dinamo je Baturinu u ljeto prošle godine prodao Comu za 18 milijuna eura. Prema procjeni Transfermarkta, njegova tržišna vrijednost u međuvremenu je narasla na 55 milijuna eura. Za talijanski klub dosad je odigrao 43 utakmice, uz učinak od 11 golova i šest asistencija.
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