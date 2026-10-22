Baturina nakon što se poigrao s Unitedom: 'U Dinamu nisam bio na razini, ali bilo je teško otići'

Martin Baturina (23) nastavlja oduševljavati nogometni svijet u dresu Coma. U razbijanju Manchester Uniteda (4-1) odigrao je sjajno. Letio je po terenu, povezivao linije, obrambene zadatke rješavao perfektno, a onaj tunel Dalotu će se još nekoliko dana vrtjeti po internetu. Imao je i par prilika za asistenciju, ali suigrači baš tada nisu pogađali. Sve u svemu, ocjena odličan protiv velikog Uniteda, koji je izgledao kao drugoligaška momčad.

🇭🇷 Ah bueno, Martin Baturina haciendo malabares 🤹 — Fútbol Croata (@futbolcroacia) October 21, 2026

Nakon susreta gostovao je na talijanskom Sky Sportu, gdje je govorio o odlasku iz Dinama i odluci da karijeru nastavi u Italiji.

- Dugo sam bio u Dinamu, ali, nažalost, u posljednjoj sezoni nisam bio na svojoj idealnoj razini, pa sam smatrao da je odlazak najbolja opcija. No, nije to bila laka odluka - rekao je Baturina.

Osvrnuo se i na rasplet sezone u kojoj je napustio Maksimir, istaknuvši da je na kraju sve dobro završilo za obje strane.

- No, Dinamo je tad sve osvojio, pa je to i za njih bilo pozitivno, na kraju je ispalo sve kako treba - dodao je hrvatski reprezentativac.

Baturina se u Comu pokušava izboriti za što važniju ulogu, a dodatni poticaj predstavljaju mu riječi trenera Cesca Fàbregasa. Hrvatski veznjak ističe da pohvale gode, ali da se kontinuitet dobrih igara može ostvariti samo predanim radom.

- Svakako da te motivira kad trener o tebi priča lijepe stvari. Moram igrati na svojoj najboljoj mogućoj razini, a to ću postići kroz treninge i posvećenost - poručio je.

Govorio je i o Zvonimiru Bobanu, predsjedniku Dinama, prema kojemu gaji veliko poštovanje.

- Boban? On je jedna od legendi, svi ga vole. On je uzor za sve igrače, svi mu se dive, uključujući mene - zaključio je Baturina.

Dinamo je Baturinu u ljeto prošle godine prodao Comu za 18 milijuna eura. Prema procjeni Transfermarkta, njegova tržišna vrijednost u međuvremenu je narasla na 55 milijuna eura. Za talijanski klub dosad je odigrao 43 utakmice, uz učinak od 11 golova i šest asistencija.