Martin Baturina igrao je do 55. minute za Como, dok je Ivan Smolčić ostao na klupi za pričuve
SERIA A
Baturina s Comom do pobjede protiv Parme za 2. mjesto Lige
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Nogometaši Coma su, nakon premijerne pobjede u Ligi prvaka, kod kuće u 4. kolu Talijanske lige svladali i Parmu s 2-1 i došli na drugo mjesto.
Jacobo Ramón (23) i Kaiki (83) bili su strijelci za Como, a David Romero (90+2) za Parmu.
Martin Baturina je igrao do 55. minute za Como, Ivan Smolčić ostao na klupi, dok je Matija Frigan ušao u igru za Parmu u 55. minuti.
Roma je s 2-0 slavila kod Torina pogocima Donyella Malena (40) i Nicole Pisillija (90+3). Nikola Vlašić je igrao cijeli susret za Torino, a Sandro Kulenović ostao na klupi.
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