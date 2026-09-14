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SERIA A

Baturina s Comom do pobjede protiv Parme za 2. mjesto Lige

Piše HINA,
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Baturina s Comom do pobjede protiv Parme za 2. mjesto Lige
Foto: Daniele Mascolo
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Martin Baturina igrao je do 55. minute za Como, dok je Ivan Smolčić ostao na klupi za pričuve

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Nogometaši Coma su, nakon premijerne pobjede u Ligi prvaka, kod kuće u 4. kolu Talijanske lige svladali i Parmu s 2-1 i došli na drugo mjesto. 

Jacobo ⁠Ramón ​(23) i Kaiki (83) bili su strijelci za Como, a David ⁠Romero (90+2) za Parmu.

Martin Baturina je igrao do 55. minute za Como, Ivan Smolčić ostao na klupi, dok je Matija Frigan ušao u igru za Parmu u 55. minuti. 

Serie A - Como v Parma
Foto: Daniele Mascolo

Roma je s 2-0 slavila kod Torina pogocima Donyella Malena (⁠40) i Nicole Pisillija (90+3). Nikola Vlašić je igrao cijeli susret za Torino, a Sandro Kulenović ostao na klupi.  

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