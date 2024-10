Baturina 'školovao' Francuze! Ostaje žal za propuštenim, ali Dinamo je opet svima opasan...

Dinamo je osvojio prvi bod u novoformiranoj Ligi prvaka. Zagrepčani su remizirali (2-2) s Monacom, opći je dojam kako su mogli dohvatiti i više od toga. OK, Monaco je moćan, uz PSG najbolja momčad francuske lige, ali Dinamo je vodio 2-0 do 74. minute, nadao se penalu na Petkoviću u finišu dvoboja. Ipak, Francuzi su stigli do konačnih 2-2.

