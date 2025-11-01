Obavijesti

Baturina zaleđen na klupi Coma u Napulju, prvi poraz Atalante

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ciro De Luca

Napoli i Como odigrali 0-0, Morata promašio penal! Atalanta šokirana prvim porazom sezone, Udinese slavio 1-0. Mario Pašalić kapetan. Drama u Serie A

Nogometaši Napolija i Coma u susretu su 10. kola talijanskog prvenstva igrali 0-0. Konačnim ishodom zadovoljniji čak mogu biti branitelji naslova jer je najbolju priliku na utakmici imao Como, no kazneni udarac Morate u 26. minuti obranio je Milinković-Savić.

Ivan Smolčić igrao je do 71. minute za Como kod kojega su Nikola Čavlina i Martin Baturina ostali na klupi. Napoli je na vrhu ljestvice sa 22 boda, jedan manje uz utakmicu manje ima druga Roma, dok je Como peti sa 17 bodova.

Ranije u subotu su nogometaši Atalante, koje vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić, pretrpjeli prvi poraz ove sezone u talijanskom prvenstvu, bolji od njih bili su igrači Udinesea koji su na svom terenu slavili sa 1-0. Momčad iz Bergama tako je nakon dvije pobjede i čak sedam remija po prvi put ostala praznih ruku u Serie A. Jedini gol na utakmici postigao je Zaniolo u 40. minuti.

Hrvatski reprezentativni veznjak Mario Pašalić odigrao je čitav susret za Atalantu u ulozi kapetana. Ovom pobjedom Udinese je preskočio Atalantu na ljestvici, sada je osmi sa 15 bodova, dok je Atalanta 10. sa 13.

OSTALO

