Baturinu će zbog ovoga vječno pamtiti u Comu: Evo što je rekao navijačima nakon sjajne večeri

Hrvatski reprezentativac Martin Baturina (23) ostat će upamćen kao prvi proglašeni igrač utakmice talijanskog Coma u Ligi prvaka. Klub 'vatrenog' trenutačno proživljava naljepše trenutke u svojoj povijesti, prije dvije godine izborio je plasman u Serie A, a sad je Como jedan od najboljih klubova Italije koji se upisuje u na europsku mapu.

A glavni motor momčadi Cesca Fabregasa u visokoj 4-1 protiv RB Leipziga u prvom kolu Lige prvaka bio je upravo Baturina, koji je zabio za vodstvo i asistirao još jedan gol Coma. Izašao je uz ogroman aplauz u 66. minuti, a nije bilo puno sumnji u to da je igrač utakmice.

Nakon susreta, Baturina se snimio s Uefinom nagradom za igrača utakmice i poslao poruku navijačima: "Hvala navijačima što ste došli na utakmicu. Ovo je bila povijesna noć za nas, vidimo se uskoro," poručio je 23-godišnjak.