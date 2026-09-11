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SJAJNI 'VATRENI'

Baturinu će zbog ovoga vječno pamtiti u Comu: Evo što je rekao navijačima nakon sjajne večeri

Piše Luka Tunjić,
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Baturinu će zbog ovoga vječno pamtiti u Comu: Evo što je rekao navijačima nakon sjajne večeri
Foto: Como/REUTERS/Matteo Ciambelli
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Baturina je rasturio u Ligi prvaka. Zabio je gol i asistirao za povijesni Comov trijumf nad Leipzigom, a postao je i prvi igrač u povijesti kluba koji je dobio priznanje za igrača utakmice u Ligi prvaka

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Hrvatski reprezentativac Martin Baturina (23) ostat će upamćen kao prvi proglašeni igrač utakmice talijanskog Coma u Ligi prvaka. Klub 'vatrenog' trenutačno proživljava naljepše trenutke u svojoj povijesti, prije dvije godine izborio je plasman u Serie A, a sad je Como jedan od najboljih klubova Italije koji se upisuje u na europsku mapu.

A glavni motor momčadi Cesca Fabregasa u visokoj 4-1 protiv RB Leipziga u prvom kolu Lige prvaka bio je upravo Baturina, koji je zabio za vodstvo i asistirao još jedan gol Coma. Izašao je uz ogroman aplauz u 66. minuti, a nije bilo puno sumnji u to da je igrač utakmice.

Nakon susreta, Baturina se snimio s Uefinom nagradom za igrača utakmice i poslao poruku navijačima: "Hvala navijačima što ste došli na utakmicu. Ovo je bila povijesna noć za nas, vidimo se uskoro," poručio je 23-godišnjak.

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