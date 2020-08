Bayer izbacio Bornu i Rangerse, Sevilla se poigrala s 'vučicom'

Svoje mjesto su među najboljih osam u Europskoj ligi osigurali Sevilla i Bayer Leverkusen. Naš Borna Barišić izgubio je od 'apotekara' sa 1-0 (3-1), a Andalužani su izbacili 'vučicu' po kup sistemu u Njemačkoj sa 2-0

<p>NAkon <strong>Kopenhagena</strong>, <strong>Intera</strong>, <strong>Manchester Uniteda</strong> i <strong>Šahtara</strong>, svoje su mjesto među najboljih osam u Europskoj ligi osigurali i <strong>Bayer Leverkusen </strong>te <strong>Sevilla</strong>. Naš <strong>Borna Barišić</strong> s <strong>Rangersima </strong>nije uspio stići zaostatak s Ibroxa od 3-1 te su i u Leverkusenu izgubili 1-0, dok je Sevilla na neutralnom terenu u <strong>Njemačkoj </strong>lagano izbacila <strong>Romu </strong>sa 2-0 (2-0).</p><p>Na BayAreni u Leverkusenu od prvog sučevog zvižduka nije bilo upitno tko će proći u daljnju fazu natjecanja. Domaćini su se postavili dominantno i kontrolirali utakmicu od početka do kraja, iako u prvih 45 minuta nisu uspjeli kapitalizirati terensku nadmoć. No, uspjeli su to u 51. minuti utakmice kad je <strong>Diaby</strong> iskoristio odličnu asistenciju <strong>Aranguiza </strong>koji je prebacio gostujuću obranu, a krilni igrač domaćih lijepo je zabio.</p><p>Do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao iako je Bayer bio puno bolji. Naš reprezentativac <strong>Borna Barišić</strong> odigrao je svih 90 minuta utakmice, a<strong> Nikola Katić</strong> nije bio ni na popisu jer se oporavlja od ozljede koljena. U četvrtfinalu će Bayer igrati protiv milanskog Intera.</p><p>U drugoj utakmici Sevilla je s 2-0 bila bolja od Rome, a njihovo se četvrtfinale igralo na jednu utakmicu. Neprepoznatljivi su bili 'gosti' koji su samo jednom zapucali u okvir gola <strong>Bona</strong>. Španjolci su poveli u 23. minuti kad se <strong>Reguilón </strong>prošetao kroz obranu Rome kao da ih nema i zabio za 1-0. Na povećanje vodstva čekali su do 44. minute kad je poentirao <strong>En Yesri </strong>nakon što je sve napravio <strong>Ocampos </strong>i servirao mu čistu gol šansu.</p><p>Do kraja susreta Roma nije ni zaprijetila, a Sevilla će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz susreta <strong>Wolverhamptona </strong>i <strong>Olympiacosa</strong>.</p>